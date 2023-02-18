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Фильмография
Джордж Миллер
George Miller
Киноафиша
Персоны
Джордж Миллер
Джордж Миллер
George Miller
Дата рождения
28 ноября 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
18 февраля 2023
Место рождения
Эдинбург, Великобритания
Популярные фильмы
7.3
Мужчина с заснеженной реки
(1982)
6.0
Робинзон Крузо
(1997)
5.6
Авиатор
(1985)
Фильмография Джордж Миллер
Жанр
Все
Вестерн
Драма
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
1997
1985
1982
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
6
Робинзон Крузо
Robinson Crusoe
приключения, драма
1997, США
5.6
Авиатор
The Aviator
приключения, драма
1985, США
7.3
Мужчина с заснеженной реки
The Man from Snowy River
драма, семейный, вестерн, мелодрама, приключения
1982, Австралия
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