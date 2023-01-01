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Балкон с видом на море
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Un balcon sur la mer
Балкон с видом на море
2010 / Франция
5.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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