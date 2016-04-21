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Le confessioni
Конфессии, 2016
2016 / Италия / Франция
6.1
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
триллер
драма
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6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
21 апреля 2016
Возраст
18+
Режиссер
Роберто Андо
В ролях
Тони Сервилло
Даниель Отой
Пьерфранческо Фавино
Мориц Бляйбтрой
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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