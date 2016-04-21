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Le confessioni

Конфессии, 2016

2016 / Италия / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Роберто Андо
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Даниель Отой
Даниель Отой
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конфессии 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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