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Девушка в лабиринте Девушка в лабиринте
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L'uomo del labirinto / Into the Labyrinth

Девушка в лабиринте, 2019

2019 / Италия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Спустя 15 лет похищенной девушке удается сбежать, но она ничего не помнит.
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О фильме

По мировому бестселлеру культового писателя Донато Карризи.

Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что её похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в её разум, чтобы найти похитителя.

Помимо Грина, случаем Саманты занимается частный детектив Бруно Генко, для которого поиски похитителя — таинственного человека в маске — должны стать последним делом жизни. Попытка разгадать тайну Саманты превращается в гонку в лабиринте, где каждая подсказка может стать ловушкой, а за каждой дверью может таиться смерть.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 января 2020
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 30 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Донато Карризи
Донато Карризи
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Валентина Белле
Валентина Белле
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Виничио Маркиони
Виничио Маркиони
Кацярына Шульга
Кацярына Шульга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка в лабиринте 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Донато Карризи — безусловно, яркое и литературное, и теперь кинематографическое явление. С одной важной поправкой: он — явление популярное. И если вы найдёте интервью, в котором он скажет, что придумывает свои детективы для того, чтобы развлечь всех нас, дайте мне знать. Ведь с этой ремаркой «Девушка в лабиринте» однозначно повысит свои ставки в прокате и в зрительском восприятии. В плавящемся от аномальной жары итальянском городке сенсационная новость: девушка,…
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Николай Каплунов 10 января 2020, 01:08
Ребята,то пздц!
Обожаем триллеры (детективы, расследования, непредсказуемые концовки), вот и решили пойти на этот фильм.
Это жесть! Никакой… Читать дальше…
saa.nastya 12 января 2020, 20:11
Фильм супер! Кому не понравился - они просто не «доперли», полагаю, что это фанаты марвел 🤔. Взрыв мозга, фильм - головоломка . Очень неожиданная развязка. Мне понравился , однозначно советую 👍
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13 голосов
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саундтрек фильма Девушка в лабиринте
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
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