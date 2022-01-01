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Балкон с видом на море
Киноафиша Фильмы Балкон с видом на море Балкон с видом на море, 2010: актеры и роли
Un balcon sur la mer Балкон с видом на море 2010 / Франция
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Балкон с видом на море, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николь Гарсия Николь Гарсия Nicole Garcia
В ролях
Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Мари-Жозе Кроз Мари-Жозе Кроз Marie-Josée Croze Тони Сервилло Тони Сервилло Toni Servillo Сандрин Киберлэн Сандрин Киберлэн Sandrine Kiberlain Мишель Омон Мишель Омон Michel Aumont
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Главная роль
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