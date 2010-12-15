Марк с семьей живет на юге Франции и работает агентом по недвижимости. Он прекрасный муж и заботливый отец. Но жизнь иногда вносит свои перемены, и однажды, он встречает женщину, лицо которой удивительным образом напоминает ему Кати — его первую любовь, с которой он познакомился еще в детском возрасте, когда его семья жила в Алжире. Когда девушка таинственно исчезает, Марка охватывают сомнения: та ли это Кати, разбившая столько лет назад его сердце? И герой начинает свое собственное расследование.

Развернуть