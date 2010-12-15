Марк с семьей живет на юге Франции и работает агентом по недвижимости. Он прекрасный муж и заботливый отец. Но жизнь иногда вносит свои перемены, и однажды, он встречает женщину, лицо которой удивительным образом напоминает ему Кати — его первую любовь, с которой он познакомился еще в детском возрасте, когда его семья жила в Алжире. Когда девушка таинственно исчезает, Марка охватывают сомнения: та ли это Кати, разбившая столько лет назад его сердце? И герой начинает свое собственное расследование.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2010
Премьера онлайн20 апреля 2011
Премьера в мире15 декабря 2010
Сборы в мире$8 540 794
ПроизводствоEuropaCorp, Trésor Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Un balcon sur la mer, A View of Love, Balkon s pogledom na more, Balkon z widokiem na morze, Das Mädchen von gegenüber, Huset ved havet, Thea sti thalassa, Tre destini, un solo amore, Uma Vista Para o Mar, Umi no ue no barukonî, Балкон с видом на море, Балкон с изглед към морето, 海の上のバルコニー