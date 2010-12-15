Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Балкон с видом на море
5.9 Рейтинг IMDb: 6.2
Балкон с видом на море

Балкон с видом на море

Un balcon sur la mer 18+
О фильме

Марк с семьей живет на юге Франции и работает агентом по недвижимости. Он прекрасный муж и заботливый отец. Но жизнь иногда вносит свои перемены, и однажды, он встречает женщину, лицо которой удивительным образом напоминает ему Кати — его первую любовь, с которой он познакомился еще в детском возрасте, когда его семья жила в Алжире. Когда девушка таинственно исчезает, Марка охватывают сомнения: та ли это Кати, разбившая столько лет назад его сердце? И герой начинает свое собственное расследование.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 20 апреля 2011
Премьера в мире 15 декабря 2010
Дата выхода
15 декабря 2010 Франция
Сборы в мире $8 540 794
Производство EuropaCorp, Trésor Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Un balcon sur la mer, A View of Love, Balkon s pogledom na more, Balkon z widokiem na morze, Das Mädchen von gegenüber, Huset ved havet, Thea sti thalassa, Tre destini, un solo amore, Uma Vista Para o Mar, Umi no ue no barukonî, Балкон с видом на море, Балкон с изглед към морето, 海の上のバルコニー
Режиссер
Николь Гарсия
Николь Гарсия
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Мишель Омон
Мишель Омон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
