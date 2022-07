1 Seasons of Love Розарио Доусон, Taye Diggs, Idina Menzel, Jesse L. Martin, Adam Pascal, Tracie Thoms, Anthony Rapp, Wilson Jermaine Heredia / Jonathan Larson 3:03

2 Rent Anthony Rapp, Adam Pascal, Jesse L. Martin, Taye Diggs, Rent / Jonathan Larson 3:59

3 You'll See Adam Pascal, Anthony Rapp, Taye Diggs / Jonathan Larson 2:14

4 One Song Glory Adam Pascal / Jonathan Larson 2:47

5 Light My Candle Adam Pascal, Розарио Доусон / Jonathan Larson 4:10

6 Today 4 U Jesse L. Martin, Wilson Jermaine Heredia, Anthony Rapp / Jonathan Larson 2:45

7 Tango: Maureen Tracie Thoms, Anthony Rapp / Jonathan Larson 3:55

8 Life Support Wayne Wilcox, Adam Pascal, Aaron Lohr, Rent / Jonathan Larson 0:57

9 Out Tonight Розарио Доусон / Jonathan Larson 3:54

10 Another Day Adam Pascal, Розарио Доусон, Jesse L. Martin, Anthony Rapp, Wilson Jermaine Heredia / Jonathan Larson 4:46

11 Will I Aaron Lohr, Wayne Wilcox, Rent / Jonathan Larson 2:46

12 Santa Fe Adam Pascal, Anthony Rapp, Wilson Jermaine Heredia, Jesse L. Martin / Jonathan Larson 3:28

13 I'll Cover You Wilson Jermaine Heredia, Jesse L. Martin / Jonathan Larson 2:30

14 Over the Moon Idina Menzel / Jonathan Larson 6:24

15 La Vie Boheme Rent / Jonathan Larson 6:59

16 I Should Tell You Adam Pascal, Розарио Доусон / Jonathan Larson 2:52

17 La Vie Boheme B Розарио Доусон, Anthony Rapp, Wilson Jermaine Heredia, Jesse L. Martin, Idina Menzel, Adam Pascal, Tracie Thoms / Jonathan Larson 1:37

18 Seasons of Love B Rent / Jonathan Larson 1:10

19 Take Me or Leave Me Idina Menzel, Tracie Thoms / Jonathan Larson 3:51

20 Without You Розарио Доусон, Adam Pascal / Jonathan Larson 4:17

21 I'll Cover You (Reprise) Jesse L. Martin, Tracie Thoms, Rent / Jonathan Larson 3:39

22 Halloween Anthony Rapp / Jonathan Larson 1:30

23 Goodbye Love Розарио Доусон, Adam Pascal, Taye Diggs, Idina Menzel, Tracie Thoms, Anthony Rapp, Jesse L. Martin / Jonathan Larson 6:25

24 What You Own Adam Pascal, Anthony Rapp / Jonathan Larson 3:58

25 Finale A Розарио Доусон, Adam Pascal / Jonathan Larson 1:20

26 Your Eyes Adam Pascal / Jonathan Larson 2:37

27 Finale B Rent / Jonathan Larson 2:33