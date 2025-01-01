Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Я не могу контролировать
Roger Davis
[Поют]
Успокойся
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Мою судьбу
Roger Davis
[Поют]
Она не видит
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Я верю в душу
Roger Davis
[Поют]
Кто сказал, что душа есть?
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Моя единственная цель — просто быть
Roger Davis
Просто дай мне быть!
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют вместе с Роджером] Есть только сейчас, есть только здесь. Поддайся любви или живи в страхе. Нет другого пути, нет другого выбора. Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Кто ты такая, чтоб вламываться ко мне с гитарой? Девчонка, дверь там.
Mimi
[Поют]
Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Огонь давно погас.
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Бери порох, бери свечу.
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Бери карие глаза, твою улыбку, твой силуэт.
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Другой раз, другое место, ещё один круг, тёплые объятья.
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis
[Поют]
Другой танец, другой путь, другой шанс, другой день.
Collins
Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.