Collins В честь смерти Богемы сразу после ужина состоится импровизированный салон. Морин Джонсон, вернувшаяся с её впечатляющего однодневного выступления на одиннадцатой улице, споёт племенные индейские напевы задом наперёд через вокордер, аккомпанируя себе на электрическом виолончеле, которому она никогда не училась.

Roger А Марк Коэн покажет свой новый документальный фильм о своей неспособности стоять на высоких праздниках.

Mark Мими Маркес, одетая только в пузырчатую плёнку, исполнит свой знаменитый танец с садовым креслом и наручниками под звук размешиваемого холодного чая. А Роджер попробует написать горько-сладкую, выразительную песню.

Roger [берёт гитару и играет]

Mark Это нас совсем не напоминает вальс Музетты.

Collins Энджел Дюмон Шунард продемонстрирует последние осенние моды из Парижа, аккомпанируя себе на пластиковом 10-галлонном баке для солений.

Angel А Коллинз расскажет о своих подвигах как анархиста, включая историю о его успешной перепрограммировке оборудования MIT виртуальной реальности, чтобы оно самоуничтожилось, транслируя слова: