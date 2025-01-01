Меню
Цитаты из фильма Богема

Mimi Сегодня Хэллоуин. Это был любимый праздник Энджел. Я сразу понял, что мы найдём общий язык, как только встретились. Был такой скинхед, который её доставал... и она подошла к нему и сказала: «Я настоящая мужик, чем ты когда-либо будешь — и настоящая женщина, чем ты когда-либо станешь».
Mimi Мими, Джоан: Я бы с радостью умерла, чтобы хоть раз почувствовать то, что чувствовал Энджел! Чтобы жить для кого-то, не боясь сказать «я тебя люблю».
[первые реплики]
Mark Марк, Энджел, Морин, Роджер, Коллинз, Бенджамин Коффин III, Мими: Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут. Пятьсот двадцать пять тысяч дорогих мгновений. Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут. Как измерить, измерить год? В солнечных днях, в закатах, в полуночах, в чашках кофе. В дюймах, в милях, в смехе, в борьбе. В пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут — как измерить год в жизни? А как любовь? А как любовь? А как любовь? Измерь любовью... сезоны любви.
Mark Где ты научился танго?
Joanne С дочерью французского посла в её комнате в пансионе мисс Портер. А ты?
Mark С Нанеттой Химмельфарб, дочерью раввина, в еврейском центре Скарсдейла.
Roger Davis Роджер Дэвис, Марк: [на автоответчике] Гооооовори.
[Пик]
[о сообщении родителей на автоответчике]
Mark Бывает, что мы совсем без гроша, голодные и замёрзшие, и я думаю: зачем, чёрт возьми, я здесь ещё живу?
[пауза]
Mark А потом они звонят. И я вспоминаю.
Mimi Я должна сказать, что задулa свечу, только чтобы снова войти.
Roger Davis Я забыл, как улыбаться, пока твоя свеча не обожгла мне кожу.
Mark [поётся] Противоположность войны — это не мир!
Joanne А что же?
Mark Творчество!
Mimi Есть только мы, есть только это, Забудь про сожаленья, Жизнь — не жди, не упусти, Нет другой дороги, Нет другого пути, Нет дня, кроме сегодня.
Collins В честь смерти Богемы сразу после ужина состоится импровизированный салон. Морин Джонсон, вернувшаяся с её впечатляющего однодневного выступления на одиннадцатой улице, споёт племенные индейские напевы задом наперёд через вокордер, аккомпанируя себе на электрическом виолончеле, которому она никогда не училась.
Roger А Марк Коэн покажет свой новый документальный фильм о своей неспособности стоять на высоких праздниках.
Mark Мими Маркес, одетая только в пузырчатую плёнку, исполнит свой знаменитый танец с садовым креслом и наручниками под звук размешиваемого холодного чая. А Роджер попробует написать горько-сладкую, выразительную песню.
Roger [берёт гитару и играет]
Mark Это нас совсем не напоминает вальс Музетты.
Collins Энджел Дюмон Шунард продемонстрирует последние осенние моды из Парижа, аккомпанируя себе на пластиковом 10-галлонном баке для солений.
Angel А Коллинз расскажет о своих подвигах как анархиста, включая историю о его успешной перепрограммировке оборудования MIT виртуальной реальности, чтобы оно самоуничтожилось, транслируя слова:
All Реальная реальность! Вставайте! Боритесь с СПИДом!
Maureen Знаешь что, мисс Айви Лиг? Я больше не могу это терпеть. Этот навязчивый, компульсивный, маниакальный контроль, паранойя.
Joanne Что?
Maureen Я не проколола соски, чтобы тебя оттолкнуть. Я не осталась в Кинк Клубе прошлой ночью, потому что ты хотела домой.
Joanne Ты флиртовала с женщиной в резине.
Maureen Женщины в резине всегда будут со мной флиртовать! Дай мне передохнуть!
Mimi Забудь про сожаления, иначе жизнь пройдёт мимо.
Roger Davis Найди ту единственную песню, прежде чем вирус возьмёт своё, славу, как закат. Одну песню, чтобы искупить эту пустую жизнь! Время летит, и тогда больше не нужно терпеть! Время умирает.
Maureen Ты всегда говорила, как тебе повезло, что мы все друзья. Но это мы, детка, были по-настоящему счастливчики.
Collins Так с тысячей нежных поцелуев...
Angel Если тебе холодно и одиноко.
Collins ...Я укрою тебя. Тысяча нежных поцелуев...
Angel У тебя есть только один никель.
Collins ...Я укрою тебя.
Angel Тысяча нежных поцелуев...
Collins Когда ты измучен и устал.
Angel ...Я укрою тебя. Тысяча нежных поцелуев... Я укрою тебя!
Collins Когда твое сердце угаснет!
Collins Коллинз, Энджел: О, любимый, я укрою тебя!
Менеджер кафе «Лайф» [Марк, Морин, Джоанн, Мими, Энджел и Коллинз заходят в кафе «Лайф»] О, нет. Пожалуйста, нет. Не сегодня. Пожалуйста, уйдите.
Марк О чём ты говоришь? Почему?
Менеджер кафе «Лайф» Потому что вы сидите здесь всю ночь и ничего не заказываете.
Марк Это ложь. На прошлой неделе я пил чай.
Менеджер кафе «Лайф» Ты не смог заплатить.
Марк Ага.
Энджел Сегодня мы можем.
[Поднимает деньги]
Энджел Ба-бах.
Mark [после вступительной песни] 24 декабря 1989 года, 21:00 по восточному времени. С этого момента я снимаю без сценария. Посмотрим, что из этого выйдет, а не моя старая хрень.
[поётся]
Mark За дни вдохновения, прогулы, создание чего-то из ничего, потребность выразить себя, общаться. За то, чтобы идти против течения, сойти с ума, сойти с ума. За любовь к напряжению, отсутствие пенсии, за большее, чем одно измерение, за голод внимания, ненависть к условностям, ненависть к претензиям, не говоря уже, конечно, о ненависти к дорогим маме и папе. За то, чтобы прокатиться на велосипеде в полдень мимо костюмов-троек. За фрукты, за отсутствие абсолютов, за "Абсолют". За выбор, за "Village Voice", за любую мимолётную моду. За то, чтобы быть "нами" хотя бы раз, а не "ими". La vie Bohème.
Mark [поёт] Нет будущего. Нет прошлого.
Roger [поёт] Слава богу, этот миг не последний.
Roger Роджер, Мими: [поют] Есть только мы... есть только это. Забудь о сожаленьях, иначе жизнь пройдёт мимо.
Roger Как разжечь огонь, если нечего жечь, и кажется, что что-то застряло в дымоходе?
Mark Как согреться, если не чувствуешь ног...
Roger Роджер, Марк: И они синеют?
Mark [поджигает один из своих старых сценариев] Зажигаешь здорово...
Roger [прикрепляет один из своих старых постеров] Постерами...
Mark И сценариями!
Roger Роджер, Марк: Как платить, как платить, как платить... за прошлогоднюю аренду!
Mimi [пение] Сердце может замёрзнуть или сгореть. Боль утихнет, если я пойму... нет ни будущего, ни прошлого. Я живу этим моментом, словно он последний! Есть только мы... есть только это. Забудь про сожаленья, иначе жизнь пройдёшь мимо. Другой дороги... другого пути нет. Нет дня, кроме сегодня...
Roger [пение] Извини, если не в тему. Но если ты так умён, скажи, зачем тебе доза? Бери свою иглу... читай свои молитвы. И не забудь — лунный свет с волос стряхни. Раньше ты мог зажечь моё сердце. Но огонь погас, и больше не возгорится! В другое время, в другом месте слова бы рифмовались... мы были бы в космосе. Это была бы другая песня, мы пели бы иначе. Хочешь доказать, что я не права? Приходи в другой день... другой день!
Roger Приближение на мой пустой кошелек.
Mark Тouche.
Mimi Я ищу багаж, который идёт с моим.
Mimi Поддайся любви или живи в страхе.
Maureen Мычь со мной... Муууууу
Mark Марк, Энджел, Мими: бисексуалы, трисексуалы, Homo sapiens, канцерогены, галлюциногены, мужчины, Пи Уи Херман! Немецкое вино, скипидар, Гертруда Штайн, Антониотти, Бертолуччи, Куросава, Кармина Бурана!
Roger [Поют] Я знаю, это что-то... ну, поехали.
Mimi [Поют] Ну, поехали.
Roger [Поют] Похоже, да, это начинается... кто знает?
Mimi [Поют] Кто знает?
Mimi Мими, Роджер: [Поют] Кто знает куда, кто идёт туда? / Кто знает... ну, поехали / Доверяя желанью, учимся жить... / Идём сквозь огонь, не обжигаясь / За плечо вцепившись, прыжок начался / Боль жжёт и старит, уснув на иглах / Так вот... мы... идём... / Теперь мы...
Roger [Поют] О, нет.
Mimi [Поют] Я знаю.
Roger [Поют] О, нет.
Mimi Мими, Роджер: [Поют] Кто знает куда, кто идёт туда? / Ну, поехали... / Ну, поехали... / Ну, поехали... / Ну, поехали... / Ну, поехали... / Ну, поехали...
[Они целуются]
Официант в Life Cafe [песня] Итак, пять мисо-супов, четыре салата из морских водорослей, три сета с соевым бургером, два блюда с тофу-догами и одна паста с фрикадельками без мяса.
Роджер Фу!
Коллинз На вкус все одно и то же.
Мими Если только глаза закрыть!
Roger [поёт, Мими] Ты была песней всё это время, и прежде чем песня умрёт... Я должен тебе сказать, я должен сказать... Что я всегда тебя любил. Ты видишь это в моих глазах... Мими!
Роджер [песня] Ты мне знакома.
Мими [песня] Как твоя умершая подруга?
Роджер [песня] Только когда ты улыбаешься, но я уверен, что видел тебя где-то ещё.
Мими [песня] Ты ходишь в Кэт Скретч Клуб? Там я работаю. Я танцую.
Роджер [песня] Да! Раньше тебя связывали.
Мими [песня] Это работа.
Роджер [песня] Без наручников я тебя не узнал.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Я не могу контролировать
Roger Davis [Поют] Успокойся
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Мою судьбу
Roger Davis [Поют] Она не видит
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Я верю в душу
Roger Davis [Поют] Кто сказал, что душа есть?
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Моя единственная цель — просто быть
Roger Davis Просто дай мне быть!
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют вместе с Роджером] Есть только сейчас, есть только здесь. Поддайся любви или живи в страхе. Нет другого пути, нет другого выбора. Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Кто ты такая, чтоб вламываться ко мне с гитарой? Девчонка, дверь там.
Mimi [Поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Огонь давно погас.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Бери порох, бери свечу.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Бери карие глаза, твою улыбку, твой силуэт.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Другой раз, другое место, ещё один круг, тёплые объятья.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Roger Davis [Поют] Другой танец, другой путь, другой шанс, другой день.
Collins Коллинз, Марк, Мими, Энджел: [поют] Нет дня, кроме сегодня.
Mark ...и вот был случай, когда он подошёл к группе туристов, и те были в ступоре, потому что а) они явно заблудились, и б) наверное, в жизни с драг-квин никогда не разговаривали... а он... она просто предложила проводить их из Алфавит-Сити... потом дала им сфотографироваться с собой, а потом сказала, что поможет найти Круговой Лайнер...
Maureen [поётся] Каждый день, когда я иду по улице, слышу, как говорят: «Детка, ты так мила». С пубертата все на меня пялятся. Парни, девчонки, я не могу с этим справиться, детка.
Maureen Со мной всегда будут женщины в латексе, которые пытаются меня соблазнить...
Angel Энджел, Коллинз: Я так долго мечтал найти что-то по-настоящему настоящее.
All [поют] Другой дороги нет / Иного пути / Нет дня, только сегодня
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Я не могу / Контролировать судьбу
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Потеряю ли я достоинство / Кто-то ли позаботится?
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Я верю в душу / Моя цель одна — / Просто быть
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Проснусь ли я завтра / От этого кошмара?
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Без тебя / Рука ощупывает
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Есть только сейчас / Есть только здесь
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Ухо слышит / Пульс бьётся
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Поддайся любви / Или живи в страхе
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Жизнь идёт / А я ушла
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Другого пути нет / Другого пути нет
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Потому что я умираю / Без тебя / Умираю без тебя
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Нет дня, кроме сегодня / Нет дня, кроме сегодня
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Я умираю без тебя / Я умираю без тебя
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Нет дня, кроме сегодня / Нет дня, кроме сегодня
Mimi Мими, Джоанна, Морин: [поют] Я умираю без тебя / Я умираю без тебя
Mark Марк, Роджер, Коллинз, Энджел, Бенжамин Коффин III: [поют] Нет дня, кроме сегодня / Нет дня, кроме сегодня
All [поют] НЕТ ДНЯ, КРОМЕ СЕГОДНЯ!
Angel Сегодня для тебя, завтра для меня!
Tom А ты только послушай, как она бьётся.
Mark Ты это на улице заработал?
Angel Сегодня мне улыбнулась удача на Авеню А: дама в лимузине подъехала ко мне — сказала: «Дорогой, будь милым — я не спала целый год! Помоги мне избавиться от соседской надоедливой собачонки! Эта акита — Эвита — просто не заткнётся! Я уверена, если ты будешь играть без остановки, этот щенок сделает свой последний вздох от нервного напряжения. Я точно знаю — эта шавка вылает себя до смерти!»
Mimi Я шла навстречу... этому тёплому, белому свету. И клянусь... там был ангел. И она выглядела отлично!
[все смеются]
Mimi Она сказала: «Повернись, подруга, и послушай песню этого парня.»
Mark [бросая музыкальные плакаты в огонь] Музыка зажигает ночь страстным огнём!
Roger Davis [добавляя в пламя сценарии Марка] Рассказ трещит и искрит огненной остротой!
Mimi Мими, Энджел: [поют] За крафтовое пиво из местных пивоварен, за йогу, за йогурт, за рис с фасолью и сыром. За кожу, за дилдо, за карри виндалу. За хуэво ранчерос и Майю Энджелу.
Collins Коллинз, Мурин: [поёт] Эмоции, преданность созданию шумихи. Творчество, отпуск...
Mark [поёт] Много мастурб#ции.
Collins Счастливого рождества, сучки!
Gordon [поётся] Я пытаюсь открыться тому, чего не знаю, ведь разум говорит, что я должен был умереть три года назад...
All За пидоров, лесбиянок, баб и переодевал!
Maureen За МЕНЯ!
Mark За МЕНЯ!
All За тебя, за тебя, за тебя, за тебя и за тебя! За тех, кто живёт, живёт, живёт — и не умирает от болезни!
Angel Ты преподаёшь?
Collins Я преподаю — философию компьютерной эпохи, но мои студенты предпочитают смотреть телевизор
Angel Америка
All Америка!
Roger Я когда-то рождён был плохим. Я дрожал так...
Mimi Мне холодно. Я же говорила...
Roger Я потел раньше.
Mimi Я простудилась.
Roger Ага. Раньше я был нарк**ом...
Mimi Но время от времени я люблю...
Roger Ага.
Mimi ...чувствовать себя хорошо.
Joanne [о Морин] Она изменила...
Mark Она изменила.
Joanne Морин изменила...
Mark Чёрт возьми, изменила.
Joanne Я побеждена, мне стоит прямо сейчас сдаться.
Mark Нужно изо всех сил смотреть на светлую сторону...
Joanne Я всё равно бы влюбилась в неё.
Joanne Joanne, Mark: Когда ты танцуешь её танец, у тебя нет шансов. Её власть над романтикой заставляет тебя падать.
Mark Так что думаешь: «Ну и чёрт с ним —»
Joanne Потанцую танго с Чёртом.
Joanne Joanne, Mark: По крайней мере, я потанцевала танго.
Mimi [поётся] Который час? Ну, должно быть, почти полночь... моё тело говорит мне: «Время для опасности!»
Roger Холодные руки
Mimi И у тебя тоже. Большие. Как у моего отца. Пойдёшь со мной танцевать?
Roger Со мной?
Mimi Нет — с моим отцом
Roger Я — Роджер
Mimi Меня зовут... Меня зовут... Мими
Mark Как документировать настоящую жизнь, если она с каждым днём всё больше похожа на вымысел? Заголовки, очереди за хлебом сводят меня с ума, а теперь этот срок — выселение или плати... аренду!
Roger Как написать песню, если аккорды звучат фальшиво, хоть когда-то были редкими и правильными? Когда ноты горьки, где та сила, что могла зажечь атмосферу?
Mark Мы голодные и замёрзшие...
Roger Вот такая жизнь, которую мы выбрали!
Mark Марк, Роджер: Как нам платить, как нам платить, как нам платить... аренду за прошлый год!
Mimi [поёт] Пойдём сегодня вечером. Мне нужно выйти сегодня вечером. Хочешь побродить? Будешь моей ночной совой? Тогда возьми мою руку — сегодня мы будем выть.
Collins Коллинз, Марк, Роджер, Энджел, Али, Пол, Стив, Пэм: [поют] Потеряю ли я достоинство? Кому-то будет не всё равно? Проснусь ли я завтра от этого кошмара?
[Энджел находит Коллинза, которого ограбили]
Angel О боже, ты в порядке, дорогой?
Collins Боюсь, да.
Angel Они что-то взяли или...?
Collins Денег у меня не было, но забрали вещи.
[Энджел пытается вытереть кровь с лба Коллинза]
Collins Нет, всё нормально, всё нормально.
Angel Я — Энджел.
Collins Энджел. Друзья зовут меня Коллинз. Том Коллинз.
Angel Пойдём, приведём тебя в порядок. Надо поторопиться — у меня встреча по поддержке больных.
Collins Поддержка больных?
Angel Да. Для людей с ВИЧ. Для таких, как я.
Collins Я тоже.
Mimi [на коленях и руках, чтобы найти её наркотики] Говорят, у меня лучшая попа ниже 14-й улицы. Это правда?
Roger Что?
Mimi Ты опять пялишься.
Roger О, нет. Я имею в виду, у тебя действительно классная, то есть...
Gordon Я — житель Нью-Йорка. Мой страх — моя жизнь.
Maureen Со мной всегда будут женщины в латексе!
Roger Davis Найди одну песню, один последний припев, славу, от красавчика-фронтмена... который упустил свой шанс... Одна песня — у него был весь мир у ног — слава в глазах молодой девушки... молодой девушки... Найди славу за дешевыми цветными огнями, одну песню перед заходом солнца — слава в другой пустой жизни, время летит... время умирает.
Collins Коллинз, Марк, Морин, Мими, Джоанн, Энджел, Роджер Дэвис: Тем, кто живёт, живёт, живёт... а не умирает от болезни. Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень. La Vie Boheme.
Joanne Принимай меня такой, какая я есть!
Maureen Контрол-фрик!
Joanne Такой, какой я должна была быть!
Maureen Сноб, но слишком внимательная!
Joanne И если тебе не всё равно!
Maureen Любимый зануда!
Joanne Люби меня, детка, или уходи!
Maureen И перфекционистка!
Benjamin Coffin III [о Морин] Всё ещё с ней встречаешься?
Mark В прошлом месяце меня бросили.
Benjamin Coffin III У неё новый парень?
Mark Нет.
Benjamin Coffin III Как его зовут?
Mark Марк, Роджер: Джоанна.
Mark Дорогие друзья, мы собрались здесь, чтобы попрощаться. Здесь она лежит, никто не знал её настоящей ценности. Поздняя, великая дочь Матушки-Земли. В эти ночи, когда мы празднуем рождение в том маленьком городке Вифлееме, мы поднимаем бокал, держите марку за La Vie - - Boheme.
Mark Она когда-нибудь надулa губки и называлa тебя Пуки?
Joanne Никогда.
Mark Ты когда-нибудь сомневалась в поцелуе или двух?
Joanne Это жутковато.
Collins Коллинз, Марк, Морин, Роджер, Мими, Джоанн: Только сегодня!
Mimi [песня] Простите, я что-то не так сделала? Меня пригласили, а потом всю ночь игнорировали!
Roger Davis [песня] Я стараюсь, честно! Никто не идеален, у меня есть багаж!
Mimi [песня] Жизнь коротка, детка, время летит! Я ищу багаж, похожий на мой!
Roger Davis [песня] Я должна тебе сказать...
Mimi [песня] У меня тоже есть багаж!
Roger Davis [песня] Должен сказать...
Roger Davis [одновременно] Багаж...
Mimi [одновременно] Багаж...
Collins [все, кроме Мими и Роджера] Вино и пиво!
Mimi [пейджеры срабатывают] Перерыв на АЗТ.
Roger Davis [песня] Ты?
Mimi [песня] Я. Ты?
Roger Davis [песня] Мими.
Mark [поётся] Мы умираем в Америке на рубеже тысячелетий. Мы умираем в Америке, чтобы стать собой. И когда умираешь в Америке на рубеже тысячелетий, ты не один.
Mark Анджел... Я слышу тебя, слышу, вижу — вижу, мой фильм!
Roger [пошатываясь вместе с Марком] Мими... Я вижу тебя, вижу, слышу — слышу, моя песня!
Mark Алекси, Марк. Назовите меня лицемером, я должен закончить свой фильм!
Roger [пошатываясь вместе с Марком] Слава одной песни... Мими, твои глаза!
Mark Я увольняюсь!
Mark Марк, Роджер: умираем в Америке!
Collins Думаю, они были правы, когда говорили, что любовь не купишь. Теперь я знаю — её можно взять в аренду. Новая жизнь, ты — моя любовь, моей жизни смысл... будь моей жизнью.
All Танцевать!
Mimi [поёт] Нет здесь заработка — мазохизм, боль, совершенство, судороги, хиропрактики, короткие карьеры, расстройства пищевого поведения!
Mimi [песней] Там, где все шрамы от «никогда» и «может быть» исчезают!
Collins Господа, наш благодетель в этот рождественский день, чья щедрость не уступает таланту, должен сказать... новый член авангарда Алфавитного города... Энджел Дюмот Шунард!
Mark [песня] Как запечатлеть жизнь, когда она с каждым днём всё больше похожа на вымысел?
Maureen Дай-ка сюда, я уже устала, что ты всё время с этим таскаешься
[берёт камеру]
Mark Морин, нет! Ты сломаешь её!
Maureen [снимает Марка и чуть убегает от него] Эй, Марк! С Новым годом, Марк!
Mark Нет! Это НЕ моя бар-мицва, верни мне!
Mark Как оставить прошлое позади, если оно всё время находит путь к твоему сердцу? Оно проникает глубоко внутрь и рвёт тебя на части — разрывает!
Mark Марк, жильцы, Роджер: Как можно найти общий язык в эпоху, когда незнакомцы, хозяева, любимые, твои же клетки предают? Что скрепляет ткань мира, когда яростные, меняющиеся ветры перемен рвут её на части?
Benjamin Coffin III Чертите линию на песке и держитесь своего...
Roger Используй свою камеру, чтобы драться!
Mark Используй свою гитару!
Mark Марк, жильцы, Роджер: Когда они делают вид, что сильные — ты вызываешь их на дуэль. Мы не будем платить... мы не будем платить... Мы не будем платить... за прошлогоднюю аренду! За эту аренду! За следующую аренду! Аренда, аренда, аренда, аре-нда, аренда! Мы не будем платить аренду! Потому что всё — аренда!
Angel Анджел, Мими: [поют] За крафтовое пиво из местных пивоварен, За йогу, за йогурт, за рис с фасолью и сыр, За кожу, за дилдо, за карри виндалу, за хуэво ранчерос и Майю Анджелу.
Mark [вокал] Потеряю ли я честь, кому это надо? Проснусь ли я завтра от этого кошмара?
Roger Davis [имеется в виду Анджел, когда она срывает навесной замок с подъезда] У тебя там настоящая специалистка.
Mrs. Johnson Ну, может, вы двое теперь помиритесь!
Mark [кричит в окно] Эй, Коллинз! На этот раз не дай себя ****!
Mimi Он всегда был таким: «Беги, уходи, не связывайся». Ты полный бред!
Roger У нас есть власть.
Mark О. С Рождеством.
Mark Марк, Мими: Почему Дороти и Тото отправились за радугу, чтобы отдохнуть от тётушки Эм
All Жизнь — Богема!
Roger Davis [песня] Все твои слова прекрасны, Мими, но любовь — это не улица с тремя полосами.
Roger [поётся, когда капает воск свечи и обжигает Мими] О, воск. Он...
Mimi Капает. Мне нравится между моими...
Roger [перебивая] Пальцами! Я понял. Ладно, спокойной ночи!
Mimi Они зовут меня... Они зовут меня... Мими.
Maureen [в очень обтягивающем резиновом костюме кошки на Новый год - говорит в камеру Марка] Хии-я! Чего надо, а?
Mark [снимает её] Можно вывести девушку из провинции, но провинцию из девушки — никогда.
Collins Ох, Моурин тебя бросила?
Mark Да, она меня бросила. Ради какой-то юристки по имени Джоан.
[сдержанный смех]
Angel [вокал] И точно так же, как я здесь стою, этот пес сейчас в собачьем аду!
Angel Нью-Йорк.
Mark Ага.
Angel Центр вселенной.
Collins Пой, девчонка!
Angel Время хреновое, но, кажется, хуже уже не будет.
Roger Понимаю.
Angel Утешительно знать, когда поёшь блюз про уход с дороги...
[вокал]
Angel что куда бы ты после Нью-Йорка ни поехал,
[шёпотом]
Angel это будет настоящим удовольствием!
Collins Вот это другое дело!
Joanne Джоанна, Коллинз, Марк, Энджел, Мими, Морин, Роджер, Бенджамин Коффин III: Пришло время спеть, хотя история никогда не заканчивается. Давайте отпразднуем, вспомним год жизни друзей. Вспомним любовь.
Joanne Ты должна, ты должна помнить любовь.
Collins Коллинз, Марк, Энджел, Мими, Морин, Роджер, Бенджамин Коффин III: Вспомним любовь.
Joanne Ты знаешь, что любовь — это подарок свыше.
Collins Коллинз, Марк, Энджел, Мими, Морин, Роджер, Бенджамин Коффин III: Вспомним любовь.
Joanne Дари любовь, принимай любовь, распространяй любовь.
Joanne [поёт] Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут. Пятьсот двадцать пять тысяч планов и снов. Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут. Как измерить жизнь — человека иль женщину?
Mimi [пение] Извините, я что-то не так сделала? Меня приглашают, а потом всю ночь игнорируют!
Angel Сегодня тебе, завтра — мне!
Tom И ты должен слышать, как она бьётся.
Roger Ты это на улице заработал?
Angel Сегодня мне повезло на Авеню А: проезжала леди в лимузине — говорит: «Дорогой, будь милым — я уже год не сплю! Помоги мне избавиться от соседской навязчивой собаки! Эта акита — Эвита — не замолкает! Я уверена, если ты будешь играть без остановки, этот пёсик выдохнется окончательно. Я точно знаю, что эта тварь вылает себя насмерть!»
Joanne [вокал] Это странно.
Mark [вокал] Странно.
Joanne [вокал] Очень странно.
Mark [вокал] Чёрт побери, странно.
Joanne [вокал] Я так злюсь, что не знаю, что делать. Драка с микрофонами, мерзну до костей, а сверху ко всему — я с тобой!
Mark [вокал] Чувствуешь, что сходишь с ума? В голове пожар, и ты думаешь, что полезёшь пить бензин?
Joanne [вокал] На самом деле...
Mark [вокал] Дорогая, я знаю этот номер: это танго — Маурин.
Benjamin Coffin III [пение] Но мои инвесторы хотят, чтобы я решил это тихо
Roger Davis Нельзя тихо снести целый палаточный городок и потом спокойно смотреть «Это прекрасная жизнь» по телевизору!
Benjamin Coffin III Эй, бомж. Слезь с Рейндж Ровера.
Mark Эй, Бенни, именно против такого отношения к бездомным и протестует Морин.
Benjamin Coffin III Морин протестует против потери своей площадки для выступлений. Не против моего отношения.
Mark Марк, Роджер: [автоответчик] Говорите.
Alexi Как же я любил твои кадры! Настолько — что они напомнили мне мои берклийские дни — борьба за правое дело. Браво. Браво
Mark [дразня её] Пуки!
Joanne [смотрит на него, раздражённо] Заткнись!
Mark [пока они танцуют танго] Трудно это делать задом наперёд.
Joanne Попробуй на каблуках.
Joanne [пение] Ты замирала, когда она входила в дверь?
Mark [пение] Каждый раз, так что... осторожнее.
Joanne [пение] Она влюблялась в других парней?
Mark [пение] Больше, чем влюблялась.
Joanne [пение] Меня тошнит.
Mimi Я умираю без тебя.
Collins [пение] В истинах, что она узнала, или в тех временах, когда он плакал. В сожжённых мостах, или в том, как она умерла!
Maureen [поётся] Мне надо отсюда свалить! Как будто меня привязали к капоту жёлтого грузовика, заваленного удобрениями и мазутом. Сбросил с обрыва суицидальный Микки Маус. Мне надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо найти способ... перепрыгнуть через луну.
Roger Davis Ты была песней всё это время / и прежде чем песня умрёт... / Я должен тебе сказать, я должен тебе сказать / что всегда тебя любил / ты видишь это в моих глазах / МИМИ!
Mark Марк, Роджер: Я не владею эмоциями, я их снимаю в аренду.
Mark А кто вы двое такие?
Collins Бонд, Джеймс Бонд.
Angel И Пуси Галор... лично.
Joanne Не уступила ни на шаг, а я отдал целую милю!
Mark Давай же!
Mimi Я отдала целую милю!
Roger Кому отдала милю?
Collins Коллинз, Энджел: Думаю, они были правы, когда говорили, что любовь не купишь. Теперь я знаю — её можно взять в аренду, новый договор, ты моя любовь — на всю жизнь... будь моей жизнью.
Joanne [пение] Она изменила!
Mark [пение] Она изменила!
Joanne [пение] Маурин изменила!
Mark [пение] Чёрт возьми, изменила!
Mark Нам не нужна ваша благотворительность.
[протягивает Бену чек]
Mark Этого нам хватит ненадолго.
Benjamin Coffin III Откуда у тебя это?
Mark Это мой первый аванс.
Benjamin Coffin III Ну что ж, поздравляю.
Maureen [пение] Тигр в клетке солнца не увидит никогда! Дива хочет сцены — детка, давай играть!
Mark Это ложь; на прошлой неделе я пил чай.
Life Cafe Waiter Ты не мог заплатить.
Mark Ага...
Angel Ну что ж, сегодня мы можем. Бах!
Mark Эй, смотри, всё наше барахло вернулось.
Mark Пуки
Collins Ты собираешься вернуть этот мусорный бак на место?
Angel Нет.
Collins [Подражая Роджеру] Э-э... Привет.
Collins [о Роджере] Этому парню не помешал бы немного STOLI!
Mark Это не моё бар-мицва!
Mimi Не мог бы ты зажечь мою свечу?
Mark На самом деле... сейчас я чувствую себя отлично.
Joanne А я — отвратительно.
Mark Я только что продал свою душу.
Joanne Да, по 3000 долларов за сегмент!
Maureen Всё, что тебе нужно было — просто попросить, и я твоя.
Mark [пение] Любить внимание, не иметь пенсии, быть больше чем одномерным, голодать от жажды внимания, ненавидеть условности, ненавидеть претенциозность, и, конечно же, ненавидеть дорогих старых маму и папу.
Collins Голова кругом!
Joanne [поёт] Измеряй свою жизнь любовью!
Mr. Cohen [на автоответчике Марка] Нам жаль слышать, что Маурин тебя бросила. Я бы сказал: такова жизнь. Пусть будет лесбиянкой! Она не знает, что теряет!
Joanne Не уступила ни на шаг, когда дала дорогу на милю!
Mark's Dad [на автоответчике] Слушай, Марк, жаль, что Морин тебя бросила. Я говорю «такова жизнь», пусть будет лесбиянкой!
Roger [громко смеётся]
Mark's Dad Она не знает, что теряет! Счастливых праздников!
[повесил трубку]
Collins Детка, ты пьяная.
Angel Нет, я не пьяный.
Mark Ребята, расслабьтесь!
Collins За марихуану!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Энтони Рэпп
Энтони Рэпп
Anthony Rapp
Трейси Томс
Tracie Thoms
Адам Паскаль
Adam Pascal
Джесси Л. Мартин
Jesse L. Martin
Уилсон Жермен Эредия
Идина Мензел
Идина Мензел
Idina Menzel
Вейн Уилкокс
Wayne Wilcox
Тэй Диггз
Тэй Диггз
Taye Diggs
Беттина Девин
Bettina Devin
Сара Силверман
Сара Силверман
Sarah Silverman
