Груз, 2018

Сербия, 1999 год. Бомбардировки НАТО стали привычной, рутинной частью жизни. Желая подзаработать, Влада соглашается отвезти некий неизвестный ему груз из Косово в Белград сквозь разрушенные территории и холод войны. По дороге ему встречаются разные попутчики, каждый из которых вынужден выживать точно так же, как и он сам. Но какова цена этого выживания? «Груз», тихая и полная внутреннего напряжения драма о человеческом выборе в экстремальных условиях, снята молодым сербским режиссером Огненом Главоничем. Используя минимум средств, Главонич сумел показать, как война и смерть становятся обыденностью. Впервые фильм был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля и стал одним из главных открытий 2018 года.