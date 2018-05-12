Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Груз
Киноафиша Фильмы Груз
Teret / The Load

Груз, 2018

2018 / Иран / Сербия / Хорватия / Франция / Катар
6.5 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сербия, 1999 год. Бомбардировки НАТО стали привычной, рутинной частью жизни. Желая подзаработать, Влада соглашается отвезти некий неизвестный ему груз из Косово в Белград сквозь разрушенные территории и холод войны. По дороге ему встречаются разные попутчики, каждый из которых вынужден выживать точно так же, как и он сам. Но какова цена этого выживания? «Груз», тихая и полная внутреннего напряжения драма о человеческом выборе в экстремальных условиях, снята молодым сербским режиссером Огненом Главоничем. Используя минимум средств, Главонич сумел показать, как война и смерть становятся обыденностью. Впервые фильм был показан в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля и стал одним из главных открытий 2018 года.

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 мая 2018
Возраст 18+
Режиссер
Огнен Главонич
В ролях
Леон Лючев
Павле Чемерикич
Тамара Крцунович
Тамара Крцунович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Груз 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Приложение киноафиши