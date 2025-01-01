Меню
О персоне
Фильмография
Алиса Шитикова
Alisa Shitikova
Алиса Шитикова
Алиса Шитикова
Alisa Shitikova
Дата рождения
24 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.7
Лысый нянь
(2025)
Билеты
7.1
Я тоже хочу
(2012)
Билеты
0.0
Теория большой лжи
(2025)
Фильмография Алиса Шитикова
Теория большой лжи
комедия
2025, Россия
8.7
Лысый нянь
Lysyy nyan
боевик, комедия, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
7.1
Я тоже хочу
Ya tozhe khochu
криминал, драма
2012, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
