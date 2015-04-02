Восторженные российские кинокритики, едва сдерживая трепет в груди, на все лады толкуют свежую балабановскую картину, определяя ее как последнюю (во многом с подачи самого Балабанова) и приурочивая к близкому концу света, якобы предсказанному наши заокеанскими доколумбовыми друзьями. Фестивальная публика тоже прониклась: в Венеции фильм был взят в программу «Горизонты», на «Киношоке» удостоился приза прессы и приза за лучшую операторскую работу, а на I…
Ой да бросьте Вы, с таким же успехом, можно было б просто Балабанова посадить на 1,5 часа, "синего", и пусть говорит за жизнь, покуривая не спешно. Да старческий бред это все, спекуляция на громком имени и лоббирование собственных картин на всевозможных фестивалях. Полное отсутствие стиля, убогие актеры, отсутствие сюжета одна мораль, которая всем алкоголикам приходит в голову, когда они бросают. Да, и еще, приготовьтесь рассматривать около 40 минут Лэнд Крузер 100, во всех ракурсах. 3\10, только за прошлые заслуги.
тема не то что бы больная, но знакомая. Да кому она на Руси то не знакома, по себе, али по знакомым. Но то что Балабанов, снимал про алкоголезависимых, мне кажется не оспоримо. Ну вспомните фильм. Рокмузыкант, бандит, алкоголик которого вызволяют из диспансера, пьют долго по дороге, пьют в бане. После распития 1л водки, без закуски, появляются идеи о душе. А на самом деле, там нет идей в этом фильме, по крайне мере своих. Ну если бы он реально сказал, что снимал фильм про себя, своих друзей, в жизни и творчестве которых, алкоголь проходит белой, непрерывной линией, то я бы сказал, неплохо для завуалированной, бюджетной автобиографии с элементами теологии. Но, если вы настаиваете, что здесь более глубинные смыслы, например, что на счастье могут рассчитывать все, и проститутки и бандиты, но вот не все достойны оного, то это чистой воды плагиат, на Стругацких, "Пикник на обочине", который по эпистолярной мощи, несравним с Балабановским "творением", никак, хотя бы потому что в его фильме нет сценария и нечего сравнивать кроме идеи. А с точки зрения подачи материала, попытка приблизится к Тарковскому, абсолютно провалилась. А если он и недумал (естественно)), приближаться к Тарковскому, то тогда я уверен, что кино снималось для Каннского жюри, и он даже не думал что, его работу будут показывать зрителям. Просто, на мой взгляд, таких корявых фильмов, от студентов режиссерских факультетов, по сотне в год производится, при сдаче гос.экзаменов. И если бы не лобби Балабанова, то этот фильм вряд ли бы вобще крутили кинотеатры.....
И послевкусие совсем не депрессовое, а светлое такое, по-новому Балабанов открылся, для него это "level up", однозначно.
«Я тоже хочу» стал последней режиссерской работой Алексея Балабанова. В сравнении с другими фильмами мастера, лента получилась не самой страшной и мрачной, но все же безысходной.
Снова в главных героях у Балабанова аутсайдеры и отщепенцы, снова много несправедливости тогдашних реалий и… водка, в количестве, пропорциональном безысходности. Бандит, его друг-алкоголик и отец, проститутка по имени Любовь, музыкант едут к мистической Колокольне Счастья, находящейся в зоне отчуждения неподалеку от атомной электростанции. Говорят, что Колокольня забирает избранных в иной, счастливый мир. В противном случае отвергнутые погибают тут же, у порога Колокольни.
«Я тоже хочу» – истошный крик, последняя надежда утопающих, которым нечего терять. В конце концов, какая разница: все равно умрешь, так хоть попытаешься. «Жаль старика: умер, а счастья так и не узнал», – с сожалением выносит приговор всей компании один из героев. Но персонажи Балабанова верят, что Колокольня их выберет. Они напоминают сказочных героев, которым всего-то и нужно, что пройти несложный квест и получить заветное счастье! Эх, если бы все так просто было!
Для зрителя остается загадкой, каким образом работает логика Колокольни Счастья – то ли карма влияет, то ли случай. Попав в саму Колокольню – разбитую и покосившуюся, мы видим православный храм, с иконами и зажженными свечами. Правда, рискнувшие сыграть в лотерею счастья не молятся – да и зачем, спрашивается? Они лишь продолжают слепо надеяться: а вдруг меня заберут?
Примечательно, что в картине не снимались профессиональные актеры, но не обошлось без знаменитых личностей – Олег Гаркуша, Авдотья Смирнова и Алексей Октябринович в роли самого себя.
Фильм оставляет грустное послевкусие: ведь это калька на многих из нас. Мы ищем счастье где-то там, в мифических колокольнях, забывая, что оно внутри нас. Мы живем, от безысходности попадая на крючок иллюзий и слепо следуем им. И этот маршрут совсем не похож на волшебный квест из сказок с заведомо известным хеппиэндом. Порой розовые очки милее любой, даже самой страшной правды. Прожить жизнь не познав счастья…Что может быть печальнее?
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