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Мелина Канакаридис
Мелина Канакаридис
Melina Kanakaredes
О персоне
Фильмография
Мелина Канакаридис
Melina Kanakaredes
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Дата рождения
23 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Акрон, Огайо, США
Рост
170 см
Биография Мелины Канакаридис
Родилась 23 апреля 1967 года. Акрон, Огайо, США.
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