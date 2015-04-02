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Стукач
Отзывы о фильме «Стукач»
Snitch
Стукач
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Чист выдержанный в американском стиле триллеров =) Дуэйн Джонсон сыграл просточка обычного . Крутых драк , как я ждал нету =)))
А так хороший сценарий , хороший сюжет. Тем более фильм снят по реальным событиям.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Дуэйн Джонсон красавец, очередной раз порадовал. Фильм замечательный, запишу его в любимые фильмы. Когда ходила на другой фильм, то перед фильмом показали ролик этого фильма "Стукач", но почему то эти кадры не вошли в сам фильм или я плохо смотрела. Хотелось бы еще раз увидеть этот ролик.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Comon
, первый раз вижу от (Комона) , положительный отзыв о фильме =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Макусим
18 октября 2015, 00:52
Оценка
Хороший фильм по динамике, игре. Если это основано на реальных событиях, то система уголовного преследования в пиндосии охренительно "демократично-прогрессивная"))). А так советую посмотреть.
18 октября 2015, 00:52
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7/10
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