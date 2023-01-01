Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стукач Стукач
Киноафиша Фильмы Стукач Стукач, 2013: актеры и роли
Snitch Стукач 2013 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Стукач, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Роман Во Рик Роман Во Ric Roman Waugh
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Джон Бернтал Джон Бернтал Jon Bernthal Барри Пеппер Барри Пеппер Barry Pepper Хэролд Перрино Хэролд Перрино Harold Perrineau Майкл Кеннет Уильямс Майкл Кеннет Уильямс Michael Kenneth Williams Надин Веласкес Надин Веласкес Nadine Velazquez Мелина Канакаредес Melina Kanakaredes
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
2023, Россия, анимация
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши