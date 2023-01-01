Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стукач
Стукач, 2013: актеры и роли
Snitch
Стукач
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Стукач, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Роман Во
Ric Roman Waugh
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Джон Бернтал
Jon Bernthal
Барри Пеппер
Barry Pepper
Хэролд Перрино
Harold Perrineau
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Надин Веласкес
Nadine Velazquez
Мелина Канакаредес
Melina Kanakaredes
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Отзывы
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
Написать отзыв
2023, Россия, анимация
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»