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Отзывы о фильме «Кадры»
The Internship
Кадры
2013 / США
Трейлер
7.2
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Как я обожаю этих дву АКТЁРОВ !!! ПОбольше бы фильмов с ними , очень комичные персонажи ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Говоруня
2 апреля 2015, 12:51
Если гуглеры хотя бы на треть живут так, как было показано в фильме, им можно только позавидовать и порадоваться за них. До момента попадания главных героев на стажировку - тягомотина, после - красочная и позитивная карусель, от которой не тошнит, не воротит, а остается только задорный восторг и хочется еще разок прокатиться. И если изначально я шла на фильм, ожидая полуторачасовую рекламу Гугла и туповатую американскую комедию, то в процессе просмотра совершенно об этом забыла, возможно благодаря киношной динамике, отличному саундтреку и харизматичным ребятам с экрана, жизнь которых хотелось бы примерить наверно любому студенту.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
В очередной раз убедилась в тупости американских комедий -10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Глупость глупая, самое обидное что сценарий то написал Винс Вон! А играл хуже всех Уилсон.. Так что тем кто влюбился в эту парочку после Незванных гостей - не советую, здесь все скучно, приторно нравоучительно..,комедия тупая в общем, че распинаться.. 2 часа и по итогу: 2 парня, которые даже эл почту толком открывать не умеют, становятся таки менеджерами гугла...за счет своих душевных качеств, блин! А циничные айтишные подростки, не расстающиеся с гаджетами, отбрасывают последние и любуются калифорнийским закатом. А нужно то для этого всего то и было подсунуть им вовремя стопку текилы и похлопать по плечу со словами, мол, ты отличный парень, хоть выглядишь дебилом, это все знают, поверь в себя.. и как бы все ✊
В общем судя по сценарию можно сделать вывод что Винс добрый, наивный, но недалекий чувак.. Я бы дома для фона посмотрела, в кинотеатр ну совсем не имеет смысла.
3/10
2 апреля 2015, 12:51
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В общем судя по сценарию можно сделать вывод что Винс добрый, наивный, но недалекий чувак.. Я бы дома для фона посмотрела, в кинотеатр ну совсем не имеет смысла.
3/10
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