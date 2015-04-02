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Бригада. Наследник
Отзывы о фильме «Бригада. Наследник»
Бригада. Наследник
2012 / Россия
Трейлер
4.6
Оцените
45
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Mari_Wolf
2 апреля 2015, 12:51
ХеХеХе)
Побегу на него...Поржать охота.....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
очередное дерьмо..как все отечественное ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ ✊ ✊
Это просто бред. Как такое можно снимать? Такое ощущение что режиссеру лет 16-18. Игра актеров отвратительная,сценарий ужасный, смысла не уловил.
Показалось в конце что будет продолжения этого бреда.
3/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 01/12/2012 - 19:55:25):
✊ точно....осилила первые 20 минут и все а ведь так ждала ((((((((((
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ganksta
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Киноафиша от 12/03/2012 - 18:45:21
Друзья не ходите на это г...но!!! Вчера был. Пожалел. Сюжета вообще нет, снято все дешево. Сценарий написан так что делает из актеров-персонажей - дебилов каких-то. Я не ожидал многого от фильма, но от того что увидел затошнило. Досмотрел до конца еле еле, все ждал может сейчас все таки будет что-то!!! НЕ ХОДИТЕ В КИНО НА ЭТОТ ФИЛЬМ!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ого, кто то на это еще и сходил! Трейлера так по-мойму хватило..
2 апреля 2015, 12:51
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Так что Саша Белый сам появляется в фильме? А кто его играет?
2 апреля 2015, 12:51
0
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rexec
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Обычно не писал отзывы, но после просмотра фильма у меня осталось ощущение, что у меня украли деньги. Хуже фильма не припомню. Не ходите на это кино - зря потраченные деньги и время.
Если бы в рейтингах были минусы, поставил бы -10 из -10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Это просто бред. Как такое можно снимать? Такое ощущение что режиссеру лет 16-18. Игра актеров отвратительная,сценарий ужасный, смысла не уловил.
Показалось в конце что будет продолжения этого бреда.
3/10
✊ точно....осилила первые 20 минут и все а ведь так ждала ((((((((((
Друзья не ходите на это г...но!!! Вчера был. Пожалел. Сюжета вообще нет, снято все дешево. Сценарий написан так что делает из актеров-персонажей - дебилов каких-то. Я не ожидал многого от фильма, но от того что увидел затошнило. Досмотрел до конца еле еле, все ждал может сейчас все таки будет что-то!!! НЕ ХОДИТЕ В КИНО НА ЭТОТ ФИЛЬМ!!!!
Если бы в рейтингах были минусы, поставил бы -10 из -10.
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