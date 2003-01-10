CountryUSA / Germany / Denmark / Sweden / Canada / France / Japan / Great Britain / Netherlands / Italy / Spain
Runtime1 hour 44 minutes
Production year2003
Online premiere16 February 2005
World premiere10 January 2003
Release date
13 February 2003
Russia
16+
10 January 2003
Denmark
2 July 2003
France
16 July 2004
Italy
13 February 2003
Kazakhstan
18 October 2007
South Korea
15
10 January 2003
Sweden
15
18 January 2003
USA
13 February 2003
Ukraine
MPAAR
Budget86,000,000 DKK
Worldwide Gross$478,996
ProductionNimbus Film, CoBo Fonds, DR TV-Drama
Also known as
It's All About Love, Kad ima ljubavi, A végső megoldás: szerelem, Aşka Dair Her Şey, Dogma do Amor, It's all about love - viimeiset päivät, It's All About Love (Todo es por amor), Le forze del destino, O Amor é Tudo, Ola gia tin agapi, Todo es por amor, Wszystko dla miłości, Za vsechno muze láska, Всё о любви, Всичко за любовта, アンビリーバブル, 愛在大雪紛飛時