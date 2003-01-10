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Poster of It's All About Love
5.7
Kinoafisha Films It's All About Love
5.7

It's All About Love

, 2003
It`s All About Love
USA, Germany, Denmark, Sweden, Canada, France, Japan, Great Britain, Netherlands, Italy, Spain / Drama, Romantic, Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of It's All About Love
5.7

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
John
Claire Danes
Claire Danes
Elena
Sean Penn
Sean Penn
Marciello
Douglas Henshall
Douglas Henshall
Michael
Alun Armstrong
Alun Armstrong
David
Mark Strong
Mark Strong
Arthur
Margo Martindale
Margo Martindale
Betsy
Geoffrey Hutchings
Mr. Morrison
Harry Ditson
George
Thomas Bo Larsen
Thomas Bo Larsen
Night Porter
Director Thomas Vinterberg
Writer Mogens Rukov, Thomas Vinterberg
Composer Zbigniew Preisner
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / Denmark / Sweden / Canada / France / Japan / Great Britain / Netherlands / Italy / Spain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2003
Online premiere 16 February 2005
World premiere 10 January 2003
Release date
13 February 2003 Russia 16+
10 January 2003 Denmark
2 July 2003 France
16 July 2004 Italy
13 February 2003 Kazakhstan
18 October 2007 South Korea 15
10 January 2003 Sweden 15
18 January 2003 USA
13 February 2003 Ukraine
MPAA R
Budget 86,000,000 DKK
Worldwide Gross $478,996
Production Nimbus Film, CoBo Fonds, DR TV-Drama
Also known as
It's All About Love, Kad ima ljubavi, A végső megoldás: szerelem, Aşka Dair Her Şey, Dogma do Amor, It's all about love - viimeiset päivät, It's All About Love (Todo es por amor), Le forze del destino, O Amor é Tudo, Ola gia tin agapi, Todo es por amor, Wszystko dla miłości, Za vsechno muze láska, Всё о любви, Всичко за любовта, アンビリーバブル, 愛在大雪紛飛時

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.3 IMDb
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soundtrack It's All About Love
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