Пистолет в левой руке

, 1958
The Left Handed Gun
США / биография, вестерн / 18+
Картина посвящена жизни Билли Кида, легендарного убийцы с Дикого Запада. Единственный плюс Билла — умение метко стрелять. Он был яростно верен и предан своим немногим друзьям и смертельно опасен для всех, кто становился его врагом. Этот парень был взят на работу английским фермером Джоном Танстеллом. Богатый, обладающий хорошими связями владелец ранчо Мерфи конкурент Танстелла, вместе со своими подельниками убивает англичанина. Молодые работники Танстелла пытаются добиться справедливости законным путем, но у них не получается. Тогда они начинают истреблять врагов одного за другим. А Билли Кид становится вожаком банды.

Пол Ньюман
Лита Милан
Джон Денер
Херд Хэтфилд
Джеймс Конгдон
Джеймс Бест
Режиссер Артур Пенн
Сценарист Leslie Stevens, Гор Видал
Композитор Александр Каридж
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 30 апреля 1958
Дата выхода
21 сентября 1958 Великобритания
5 декабря 1958 Германия
30 апреля 1958 Италия
7 мая 1958 США
6 июня 1958 Япония
Бюджет $700 000
Сборы в мире $5 066
Производство Haroll Productions, Warner Bros.
Другие названия
The Left Handed Gun, Billy the Kid, Einer muß dran glauben, El temerario, El zurdo, A balkezes pisztolyhős, Billy Kid - il leggendario mancino del West, Billy the Kid - henkipatto, Furia selvaggia (Billy Kid), Gwiazda szczęścia Billy Kida, Henkipatto - Billy the Kid, Hidarikiki no kenjû, Kairiarankis šaulys, Le gaucher, O drapetis ton 7 politeion, Pistolarul stângaci, Skud fra venstre, Solak silâhşör, Um de Nós Morrerá, Venstrehåndsskytteren, Vício de Matar, Ο δραπέτης των 7 πολιτειών, Пистолет в левой руке, Револвер в лявата ръка, 左きゝの拳銃

6.5
6.4 IMDb

