Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
О персоне
Фильмография
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
177 см
Биография Дугласа Хеншэлла
Развернуть
Фильмография Дугласа Хеншэлла
Спасение
вестерн, драма
2014, Дания
6.0
Орел Девятого легиона
драма
2010, США
7.0
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.0
French Film
комедия
2008, Великобритания
5.0
Освободите Джимми
комедия, анимация
2006, Норвегия / Великобритания
6.0
Все о любви
драма, мелодрама, триллер, фантастика
2003, США / Германия / Дания / Швеция / Канада / Франция / Япония / Великобритания / Нидерланды / Италия / Испания
6.0
Человек с дождем в ботинках
драма, мелодрама, комедия
1998, Испания / Франция / Великобритания / Германия / США
6.0
Ангелы и насекомые
драма, мелодрама
1995, США / Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России