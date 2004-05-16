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Постер фильма 9 песен
5.2
Киноафиша Фильмы 9 песен
5.2

9 песен

, 2004
9 Songs
Франция / мюзикл, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма 9 песен
5.2

О фильме

Скандальный фильм, балансирующий на грани эротики и порнографии. В перерывах между рок-концертами молодая пара встречается, чтобы заняться любовью. Дебютный показ ленты состоялся на Каннском кинофестивале и сопровождался скандалом: некоторые критики посчитали фильм порнографией.

В ролях

Марго Стилли
Lisa
"The Dandy Warhols"
Themselves
"Franz Ferdinand"
Бобби Гиллеспи
Боб Харди
Алекс Капранос
Мани
Ник МакКарти
Майкл Найман
Кортни Тэйлор-Тэйлор
Роберт Янг
Маргарет О’Брайэн
Режиссер Майкл Уинтерботтом
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 12 февраля 2005
Премьера в мире 16 мая 2004
Дата выхода
9 апреля 2005 Россия Централ Партнершип
13 мая 2005 Австрия
9 апреля 2005 Беларусь
16 июля 2004 Великобритания
20 января 2005 Германия
15 апреля 2005 Исландия
23 сентября 2004 Испания
9 апреля 2005 Казахстан
9 апреля 2005 Украина
16 мая 2004 Франция
27 октября 2011 Южная Корея
Бюджет 1 000 000 GBP
Сборы в мире $1 590 308
Производство Revolution Films
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Matt Исследовать Антарктиду — это как исследовать космос. Ты входишь в пустоту, тысячи миль, без людей, без животных, без растений. Ты изолирован на огромном пустом континенте. Клаустрофобия и агорафобия в одном месте, как два человека в одной постели.

Отзывы о фильме

Dream 2 апреля 2015, 12:51
Друзья! Вы просто ничего не поняли!!! Очень жаль! Я не знаю вашего возраста! Мне 33 года, я уже разбираюсь в сексе и в любви( в любви значительно… Читать дальше…
РРР 2 апреля 2015, 12:51
все символичные 69 минут сидела и пыталась понять - о чем фильм. о сексе? ну да, только посему так некрасиво снято и настолько не возбуждающе! о… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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