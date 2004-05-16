5.29 Songs
9 песен, 2004
Франция / мюзикл, драма, мелодрама / 18+
О фильме
Скандальный фильм, балансирующий на грани эротики и порнографии. В перерывах между рок-концертами молодая пара встречается, чтобы заняться любовью. Дебютный показ ленты состоялся на Каннском кинофестивале и сопровождался скандалом: некоторые критики посчитали фильм порнографией.
В ролях
Марго Стилли
Lisa
"The Dandy Warhols"
Themselves
Мани
Маргарет О’Брайэн
Режиссер Майкл Уинтерботтом
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 12 февраля 2005
Премьера в мире 16 мая 2004
Дата выхода
|9 апреля 2005
|Россия
|Централ Партнершип
|13 мая 2005
|Австрия
|9 апреля 2005
|Беларусь
|16 июля 2004
|Великобритания
|20 января 2005
|Германия
|15 апреля 2005
|Исландия
|23 сентября 2004
|Испания
|9 апреля 2005
|Казахстан
|9 апреля 2005
|Украина
|16 мая 2004
|Франция
|27 октября 2011
|Южная Корея
Бюджет 1 000 000 GBP
Сборы в мире $1 590 308
Производство Revolution Films
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Обновлено 25 декабря 2023
Отзывы о фильме
Dream 2 апреля 2015, 12:51
Друзья! Вы просто ничего не поняли!!! Очень жаль! Я не знаю вашего возраста! Мне 33 года, я уже разбираюсь в сексе и в любви( в любви значительно… Читать дальше…
РРР 2 апреля 2015, 12:51
все символичные 69 минут сидела и пыталась понять - о чем фильм. о сексе? ну да, только посему так некрасиво снято и настолько не возбуждающе! о… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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