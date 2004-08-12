На мифической земле Хуаду правит жестокая императрица, и мужчины здесь находятся под властью женщин. Но императрица и ее главный евнух живут в ужасе перед пророчеством, которое гласит, что появится мальчик, который положит конец ее владычеству. Чтобы обезопасить свой трон, она приказывает своим воинам убивать каждого ребенка, похожего по описанию на мальчика из пророчества.

Чар – скромный мальчик, который рожден быть императором. Вместе со своим братом он пускается в невероятное эпическое путешествие. В пути их сопровождают женщины-воительницы и помогают волшебные камень и карта. А вскоре к друзьям присоединяется и непревзойденный фехтовальщик генерал Лоун, который поможет открыть им доступ к мистическим сокровищам и сразиться с Повелителем Брони.