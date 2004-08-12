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Постер фильма Хроники Хуаду: Лезвие розы
5.4
Киноафиша Фильмы Хроники Хуаду: Лезвие розы
5.4

Хроники Хуаду: Лезвие розы

, 2004
Fa dou daai jin
Гонконг / приключения, боевик, комедия / 18+
Постер фильма Хроники Хуаду: Лезвие розы
5.4

О фильме

На мифической земле Хуаду правит жестокая императрица, и мужчины здесь находятся под властью женщин. Но императрица и ее главный евнух живут в ужасе перед пророчеством, которое гласит, что появится мальчик, который положит конец ее владычеству. Чтобы обезопасить свой трон, она приказывает своим воинам убивать каждого ребенка, похожего по описанию на мальчика из пророчества.

Чар – скромный мальчик, который рожден быть императором. Вместе со своим братом он пускается в невероятное эпическое путешествие. В пути их сопровождают женщины-воительницы и помогают волшебные камень и карта. А вскоре к друзьям присоединяется и непревзойденный фехтовальщик генерал Лоун, который поможет открыть им доступ к мистическим сокровищам и сразиться с Повелителем Брони.

В ролях

Шарлин Чой
13th Master
Гиллиан Чун
Blue Bird
Донни Йен
Донни Йен
General Lone
Эдисон Чен
Peachy
Тони Люн Ка Фай
Тони Люн Ка Фай
Master Blackwood
Ку Йин
Empress Ya Ge
Дэниэл Ву
Дэниэл Ву
Бинбин Фань
Бинбин Фань
Джеки Чан
Джеки Чан
Lord of Armour Wei Cheng
Джейси Чан
Charcoal Head
Чен Бо-Линь
Blockhead
Yueyun Liang
Slave buyer
Режиссер Патрик Леунг, Кори Юэн
Сценарист Kin Chung Chan, Suet Lam, Roy Szeto, Peter Tsi
Композитор Tommy Wai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 12 августа 2004
Дата выхода
8 сентября 2005 Россия Парадиз
8 сентября 2005 Беларусь
12 августа 2004 Гонконг
8 сентября 2005 Казахстан
8 сентября 2005 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $2 481 929
Производство Emperor Classic Films, Shenzhen Film Studio, Union Praise
Другие названия
Chin gei bin II: Faa dou dai zin, The Twins Effect II, A Dinastia da Espada, Blade of Kings, Crónicas de Huadu, Cronicile din Huadu, Die Chroniken von Huadu: Blade of the Rose, I hronia tou tigri, Ikerhatás 2., La hermandad de la espada, La spada e la rosa, Ostrze róży, Qian ji bian II: Hua du da zhan, The Huadu Chronicles: Blade of the Rose, The Twins Effect 2, Thiên Cơ Biến 2: Hoa Đô Đại Chiến, Vampiiriefekt 2, Ефекат вампира 2, Ефект близнюків: Меч імператора, Кинжалът на розата, Хроники Хуаду: Лезвие розы, 千機變II花都大戰, 花都大戦 ツインズ・エフェクトII, 千机变2之花都大战, Chin Kei Bin 2 - Fa Tou Tai Kam, Da dou daai jin, Die Chroniken von Huadu - Blade of the Rose, Las Crónicas de Huadu, The Twins Effect II. Las Crónicas de Huadu, 花都大戰, 화도대전

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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Хроники Хуаду: Лезвие розы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Хроники Хуаду: Лезвие розы

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