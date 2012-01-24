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Постер фильма Козы
Постер фильма Козы
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5.6 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Козы

Козы

Goats 18+
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О фильме

Пятнадцатилетний Эллис Уитмен покидает свой дом, отправляясь на первый год обучения в Академию Гейтса, подготовительную школе на Восточном побережье. Он оставляет позади свою непутевую мать Венди и ее друга Козопаса, который работает у них в доме за еду и жилье. По прибытии в академию Эллис знакомится со своими соседями по комнате, Барни и Розенбергом, а также влюбляется в одноклассницу по имени Минни. Между тем парень постоянно получает тревожные вести из своего дома, где в его отсутствие Венди и Козопас расстаются, вступая в токсичные отношения с другими людьми. Сможет ли герой вернуть все на круги своя, пока еще не поздно? 

  • Интересно, что в мексиканском стриптиз-клубе подают пиво «Чупакабра», названное в честь мифического существа, которое, как считается, населяло пустыни Мексики и юго-запада США. Дословный перевод названия чупакабры – «сосущий коз». Дэвид Духовны, сыгравший главную роль в этом фильме, исследовал чупакабру как агент Фокс Малдер в культовом фантастическом телесериале «Секретные материалы». 
  • В оригинальном романе Марка Пуарье, который автор адаптировал в киносценарий, главный герой, которого играет Грэм Филлипс, ищет особый рождественский подарок для своего друга «Человека-козла», которого играет Духовны. Этим подарком становится компакт-диск группы The Squids под названием «4 этажа шлюх». 

История о четырнадцатилетнем мальчике Эллисе и Козопасе — сорокалетнем слабоумном, который живет рядом с Эллисом и его матерью и выполняет всю грязную работу в обмен на еду и крышу над головой для него самого и его коз. Свободное от работы время Козопас посвящает выращиванию и употреблению марихуаны. Эллис — его единственный друг. С Козопасом мальчик готов делить даже холодные ночные переходы через пустыню в поисках новых пастбищ. Идиллия заканчивается, когда Эллису настает время отправляться на учебу на другой конец страны, в школу, за которую платит его отсутствующий отец.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 января 2012
Дата выхода
24 января 2012 Россия 16+
24 января 2012 Казахстан
24 января 2012 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Eva Daniels Productions, Red Crown Productions
Другие названия
Goats, Capre, Gã Chăn Dê, Goats: Cabras, Higher Society, Kozy, Ovelha Negra, Zicke Zacke Ziegenkacke, Козы, 羊人, 羊群
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Кери Рассел
Кери Рассел
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
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