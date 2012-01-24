Пятнадцатилетний Эллис Уитмен покидает свой дом, отправляясь на первый год обучения в Академию Гейтса, подготовительную школе на Восточном побережье. Он оставляет позади свою непутевую мать Венди и ее друга Козопаса, который работает у них в доме за еду и жилье. По прибытии в академию Эллис знакомится со своими соседями по комнате, Барни и Розенбергом, а также влюбляется в одноклассницу по имени Минни. Между тем парень постоянно получает тревожные вести из своего дома, где в его отсутствие Венди и Козопас расстаются, вступая в токсичные отношения с другими людьми. Сможет ли герой вернуть все на круги своя, пока еще не поздно?