Пятнадцатилетний Эллис Уитмен покидает свой дом, отправляясь на первый год обучения в Академию Гейтса, подготовительную школе на Восточном побережье. Он оставляет позади свою непутевую мать Венди и ее друга Козопаса, который работает у них в доме за еду и жилье. По прибытии в академию Эллис знакомится со своими соседями по комнате, Барни и Розенбергом, а также влюбляется в одноклассницу по имени Минни. Между тем парень постоянно получает тревожные вести из своего дома, где в его отсутствие Венди и Козопас расстаются, вступая в токсичные отношения с другими людьми. Сможет ли герой вернуть все на круги своя, пока еще не поздно?
История о четырнадцатилетнем мальчике Эллисе и Козопасе — сорокалетнем слабоумном, который живет рядом с Эллисом и его матерью и выполняет всю грязную работу в обмен на еду и крышу над головой для него самого и его коз. Свободное от работы время Козопас посвящает выращиванию и употреблению марихуаны. Эллис — его единственный друг. С Козопасом мальчик готов делить даже холодные ночные переходы через пустыню в поисках новых пастбищ. Идиллия заканчивается, когда Эллису настает время отправляться на учебу на другой конец страны, в школу, за которую платит его отсутствующий отец.
|24 января 2012
|Россия
|16+
|24 января 2012
|Казахстан
|24 января 2012
|Украина