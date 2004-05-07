Тайны прошлого, 2004

Американский художник, живущий богемной жизнью в Париже, Том Уоршоу пытается разобраться в своей взрослой жизни, размышляя о своем детстве. Вдохновленный 13-летием сына, Том переживает воспоминания о Гринвич-Виллидж в 1973 году. В то время как его мать-одиночка оплакивает смерть его отца, Томми избегает горя, создавая проблемы в школе и работая курьером со своим лучшим другом Паппасом, умственно отсталым уборщиком. Однажды герой испытывает вкус любви. Но когда неожиданная трагедия меняет его мир, Томми должен сделать определяющий жизнь выбор…
Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок.
Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого…