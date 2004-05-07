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House of D

Тайны прошлого, 2004

2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский художник, живущий богемной жизнью в Париже, Том Уоршоу пытается разобраться в своей взрослой жизни, размышляя о своем детстве. Вдохновленный 13-летием сына, Том переживает воспоминания о Гринвич-Виллидж в 1973 году. В то время как его мать-одиночка оплакивает смерть его отца, Томми избегает горя, создавая проблемы в школе и работая курьером со своим лучшим другом Паппасом, умственно отсталым уборщиком. Однажды герой испытывает вкус любви. Но когда неожиданная трагедия меняет его мир, Томми должен сделать определяющий жизнь выбор…

  • Фильм является сценарным и режиссерским дебютом Дэвида Духовны, актера, более известного по роли агента Малдера в культовом телесериале «Секретные материалы». По словам Духовны, он написал сценарий фильма всего за шесть бессонных ночей. 
  • Шайа Лабаф изначально был приглашен на роль молодого Томми, но был заменен Антоном Ельчиным из-за конфликта в расписании: в то время Лабаф, снимавшийся с 12 лет, был уже именитым актером и работал над фильмом «Я, робот». 
  • Когда Томми принимает душ и готовится к бритью, у него наготове одноразовая бритва своей матери. Одноразовые бритвы не продавались на рынке США до 1976 года, а розовые женские бритвы начали продаваться еще позже, хотя действие происходит в 1973 году.

Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок.
Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 7 мая 2004
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
В ролях
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Теа Леони
Теа Леони
Эрика Баду
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайны прошлого 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не "Стартреком" единым: 7 ролей Антона Ельчина, о которых вы могли не знать Большинство знали Антона Ельчина по роли Павла Чехова в перезапуске "Звездного пути". 17-летний вундеркинд, который мог бы дать фору любому взрослому актеру, полюбился зрителям, а съемочная команда настолько привязалась к Ельчину, что после его смерти отказалась искать замену для его персонажа. Сегодня американскому актеру мог бы исполниться 31 год. По этому поводу предлагаем подборку фильмов с его участием, о которых вы могли не знать.
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11 марта 2020 11:39
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