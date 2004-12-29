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Постер фильма Крутая компания
6.3
Киноафиша Фильмы Крутая компания
6.3

Крутая компания

, 2004
In good company
США / комедия / 18+
Постер фильма Крутая компания
6.3

О фильме

Догадайтесь, что должно произойти в жизни преуспевающего рекламного менеджера, у которого на выданье очаровательная дочка, когда его начальником назначают разгильдяя-красавца? Что делать с ляпами нового босса и капризами влюбленной девчонки? Проходя сквозь череду обидных и веселых неурядиц, профи-менеджер и его молодой неопытный босс становятся в итоге великолепной командой и отличными друзьями.

В ролях

Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Dan
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Carter
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Alex
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Kimberly
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Enrique Colon
Джон Чо
Джон Чо
Кларк Грегг
Кларк Грегг
Steckle
Зина Грей
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Morty
Лорен Том
Лорен Том
Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
Ann
Режиссер Пол Вайц
Сценарист Пол Вайц
Композитор Стефен Траск
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 18 февраля 2005
Премьера в мире 29 декабря 2004
Дата выхода
3 марта 2005 Россия Парадиз 12+
3 марта 2005 Беларусь
18 февраля 2005 Великобритания
24 марта 2005 Германия
15 апреля 2005 Испания
25 марта 2005 Италия
3 марта 2005 Казахстан
29 декабря 2004 США
3 марта 2005 Украина
11 мая 2005 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $26 000 000
Сборы в мире $61 315 215
Производство Universal Pictures, Depth of Field
Другие названия
In Good Company, Algo más que un jefe, En bonne compagnie, Hyvässä seurassa, Mi nuevo jefe, Reine Chefsache, Babamın kâbusu, Em Boa Companhia, En buena compañía, Gera kompanija, Heas seltskonnas, I godt selskap, I gott sällskap, In Good Company (Algo más que un jefe), In guddo kanpanî, Jó társaság, Poios einai to afentiko, Șef și puțin mai mult, Synergy, U dobrom društvu, Uma Boa Companhia, V dobré společnosti, V dobrej spoločnosti, V dobri družbi, W doborowym towarzystwie, Ποιος είναι το αφεντικό, В добра компания, Крута компанія, Крутая компания, イン・グッド・カンパニー, 大公司小老闆, Szép kis firma, 公私密友, 优势合作

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 8 декабря 2020

Цитаты

Carter Duryea Дэн, у вас, кажется, идеальный брак. Как вам это удаётся?
Dan Foreman Нужно просто выбрать правильного человека, с которым будешь в окопе, а когда выходишь из окопа — держать член при себе.
Carter Duryea Поэтично.

Отзывы о фильме

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