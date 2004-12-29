Догадайтесь, что должно произойти в жизни преуспевающего рекламного менеджера, у которого на выданье очаровательная дочка, когда его начальником назначают разгильдяя-красавца? Что делать с ляпами нового босса и капризами влюбленной девчонки? Проходя сквозь череду обидных и веселых неурядиц, профи-менеджер и его молодой неопытный босс становятся в итоге великолепной командой и отличными друзьями.
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