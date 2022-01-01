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Английский цирюльник
Английский цирюльник, 2000: актеры и роли
Blow Dry
Английский цирюльник
2000 / США / Германия / Великобритания
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Английский цирюльник, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пэдди Бретнэк
Paddy Breathnach
В ролях
Алан Рикман
Alan Rickman
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Рэйчел Гриффитс
Rachel Griffiths
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Рэйчел Ли Кук
Rachael Leigh Cook
Билл Найи
Bill Nighy
Уоррен Кларк
Warren Clarke
Розмари Харрис
Rosemary Harris
Хайди Клум
Heidi Klum
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
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Одна
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