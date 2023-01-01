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Планета обезьян Планета обезьян
Киноафиша Фильмы Планета обезьян Фильмы похожие на Планета обезьян
Planet of the Apes Планета обезьян 1968 / США
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Вся информация о фильме
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Переводчик
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