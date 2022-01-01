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Планета обезьян Планета обезьян
Киноафиша Фильмы Планета обезьян Планета обезьян, 1968: актеры и роли
Planet of the Apes Планета обезьян 1968 / США
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Планета обезьян, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франклин Дж. Шаффнер
В ролях
Чарлтон Хестон Charlton Heston Родди МакДауэлл Roddy McDowall Ким Хантер Kim Hunter Морис Эванс Maurice Evans Джеймс Уитмор Джеймс Уитмор James Whitmore Джеймс Дэйли James Daly Линда Харрисон Linda Harrison
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