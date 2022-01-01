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Благодетель Благодетель
Киноафиша Фильмы Благодетель Благодетель, 1997: актеры и роли
The Rainmaker Благодетель 1997 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Благодетель, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Джон Войт Джон Войт Jon Voight Мэри Кэй Плэйс Мэри Кэй Плэйс Mary Kay Place Дин Стокуэлл Dean Stockwell Тереза Райт Teresa Wright Вирджиния Мэдсен Вирджиния Мэдсен Virginia Madsen Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Эндрю Шу Andrew Shue
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