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Братец медвежонок 2: Лоси в бегах
Brother Bear 2
Братец медвежонок 2: Лоси в бегах, 2006
2006 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
17 августа 2006
Возраст
18+
MPAA
G
Режиссер
Бен Глюк
В ролях
Патрик Демпси
Мэнди Мур
Рик Морэнис
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек мультфильма
Братец медвежонок 2: Лоси в бегах
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