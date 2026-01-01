Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Страница 8
Награды и номинации фильма Страница 8
Награды и номинации фильма Страница 8 2011
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
