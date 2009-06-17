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Паника в городе
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A Town Called Panic

Паника в городе, 2019

2019 / Бельгия / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

В последний раз Конь, Ковбой и Индеец приезжали в Москву на Большой фестиваль мультфильмов 10 лет назад. Теперь же невероятно нелепое трио возвращается с еще более абсурдным сюжетом в новом приключении «Сельскохозяйственная ярмарка». Добавьте сюда энергию великолепного режиссерского дуэта — Винсента Патара и Стефана Обье («Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя») и в результате получится огромное количество смеха и анекдотичных ситуаций. Но это не все — мы также добавили в программу два фильма из классических историй «Паники в деревне», чтобы усилить и без того безумное stop-motion веселье. Тип юмора этого проекта, основанного на абсурде и нелепостях, более всего соответствует аудитории анимационных телеканалов, таких, как «2х2», он рассчитан на подростков и взрослых, хотя в нем нет ни жестокости, ни двусмысленных шуток. Кроме забавных ситуаций и диалогов, здесь смешон и сам расклад ролей: терпеливый, взрослый Конь и два балбеса: решительный Индеец и писклявый, трусоватый ябеда Ковбой. Ну и, конечно, особенно уморительно тут выглядит движение — герои ковыляют без смены поз, будто игрушечные солдатики на подставках. Впрочем, на самом деле поз у каждого героя очень много — чтобы в фильме была динамика, для него пришлось делать многие сотни фигурок.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 17 июня 2009
Возраст 12+
Режиссер
Венсан Патар
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Паника в городе 1 постер
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