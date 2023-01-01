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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Награды и номинации мультфильма Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Ernest and Celestine Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 2012 / Франция / Бельгия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации мультфильма Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя

Вся информация о мультфильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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