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Эрнест и Селестина зимой Эрнест и Селестина зимой
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина зимой
Ernest et Célestine en hiver

Эрнест и Селестина зимой, 2018

2018 / Франция
7.8 Оцените
15 голосов
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О фильме

Эрнест — это большой тарабарский медведь. Он любит играть музыку и есть варенье. Он приютил у себя Селестину, маленькую мышку-сироту, и теперь они живут вместе. Друзья никогда не скучают! По мере приближения первого снега они готовятся к спячке Эрнеста: нужно позаботиться о Биби, их диком гусе, который улетит еще до наступления больших холодов, сходить на бал мышей и отпраздновать первый день зимы. Наконец, надо приготовить вкусные тортики, чтобы Эрнест как следует перекусил перед сном! Поклонников знаменитого комикса и чудесного полнометражного мультфильма «Эрнест и Селестина» порадует сериал с одноименным названием, выполненный в той же очаровательной нежной манере, что и большой фильм. В программе представлено 4 эпизода, объединенные общим названием «Эрнест и Селестина зимой».

7.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2018
Возраст 0+
Режиссер
Жан-Кристоф Роже
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Эрнест и Селестина зимой 1 постер
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