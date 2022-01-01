Эрнест и Селестина зимой, 2018

Эрнест — это большой тарабарский медведь. Он любит играть музыку и есть варенье. Он приютил у себя Селестину, маленькую мышку-сироту, и теперь они живут вместе. Друзья никогда не скучают! По мере приближения первого снега они готовятся к спячке Эрнеста: нужно позаботиться о Биби, их диком гусе, который улетит еще до наступления больших холодов, сходить на бал мышей и отпраздновать первый день зимы. Наконец, надо приготовить вкусные тортики, чтобы Эрнест как следует перекусил перед сном! Поклонников знаменитого комикса и чудесного полнометражного мультфильма «Эрнест и Селестина» порадует сериал с одноименным названием, выполненный в той же очаровательной нежной манере, что и большой фильм. В программе представлено 4 эпизода, объединенные общим названием «Эрнест и Селестина зимой».