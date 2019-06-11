Путешествие принца, 2019

Жан-Франсуа Лагиони – живой классик французской мультипликации, на полке у которого стоят и Золотая пальмовая ветвь, и Кристалл Аннеси, и награда от фестиваля в Оттаве, и премия Сезар. Важнее другое: Лагиони - режиссер, с нуля создававший ту славу и неподражаемую атмосферу французского анимационного кино, за которую весь мир сейчас ценит французские мультфильмы. Старый принц обезьян терпит бедствие у незнакомых берегов. Он ранен и потерян, его находит 12-летний Том, и приводит к своей семье. Родители Тома вместе с несколькими учеными были некогда изгнаны из своего сообщества за то, что верили в существование других цивилизаций обезьян. С помощью Тома принц знакомится с новым для себя обществом и образом мышления, в то время как родители Тома решают использовать его в качестве доказательства, что их теория была действительно верна. На Большом фестивале мультфильмов лента будет представлена режиссером Жаном-Франсуа Лагиони и сценаристом Аник Лерей.