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Путешествие принца Путешествие принца
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Le voyage du prince

Путешествие принца, 2019

2019 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Жан-Франсуа Лагиони – живой классик французской мультипликации, на полке у которого стоят и Золотая пальмовая ветвь, и Кристалл Аннеси, и награда от фестиваля в Оттаве, и премия Сезар. Важнее другое: Лагиони - режиссер, с нуля создававший ту славу и неподражаемую атмосферу французского анимационного кино, за которую весь мир сейчас ценит французские мультфильмы. Старый принц обезьян терпит бедствие у незнакомых берегов. Он ранен и потерян, его находит 12-летний Том, и приводит к своей семье. Родители Тома вместе с несколькими учеными были некогда изгнаны из своего сообщества за то, что верили в существование других цивилизаций обезьян. С помощью Тома принц знакомится с новым для себя обществом и образом мышления, в то время как родители Тома решают использовать его в качестве доказательства, что их теория была действительно верна. На Большом фестивале мультфильмов лента будет представлена режиссером Жаном-Франсуа Лагиони и сценаристом Аник Лерей.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 12+
Режиссер
Жан-Франсуа Лагиони
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Путешествие принца 2 постера
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