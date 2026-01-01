Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Свояки
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Киноафиша Фильмы Свояки

Свояки

The In-Laws 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Скромный дантист Шелдон самым нелепым образом оказывается втянут в дикие приключения своим будущим родственником Винсом — дочь дантиста должна была выйти замуж за сына Винса. Дело в том, что Винс попросил дантиста о небольшой услуге — вынести из офиса саквояж с украденными им пластинами для печатания американских долларов.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 15 июня 1979
Дата выхода
20 декабря 1979 Германия
24 сентября 1979 Дания
27 января 1981 Исландия
20 ноября 1979 Мексика
20 декабря 1979 Португалия
15 июня 1979 США
21 декабря 1979 Финляндия
12 сентября 1979 Франция
17 октября 1979 Швеция
12 января 1980 Япония
MPAA PG
Бюджет $9 000 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
The In-Laws, No disparen, soy dentista, Ne tirez pas sur le dentiste, Zwei in Teufels Küche, Älkää ampuko hammaslääkäriä, Apósok akcióban, Çılgın Dünürler, Cuscrii, Drôles d'espions, Los suegros, Öröm az ilyen szülõ, Por Favor Não Matem o Dentista, Prawowierni, Skjut inte på tandläkaren, Skjut inte på tandläkaren!, Skyd ikke på tandlægen, Skyt ikke på tannlegen, Stamatiste! Mi varate to giatro!, Teściowie, Um Casamento de Alto Risco, Una strana coppia di suoceri, Внутрішні закони, Луди роднини, Свояки, あきれたあきれた大作戦, 妙亲家与俏冤家, 妙親家與俏冤家, 横冲直撞两亲家
В ролях
Питер Фальк
Питер Фальк
Алан Аркин
Алан Аркин
Ричард Либертини
Нэнси Дюссо
Пенни Пейсер
Арлин Голонка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
