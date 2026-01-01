Отзывы о фильме
Скромный дантист Шелдон самым нелепым образом оказывается втянут в дикие приключения своим будущим родственником Винсом — дочь дантиста должна была выйти замуж за сына Винса. Дело в том, что Винс попросил дантиста о небольшой услуге — вынести из офиса саквояж с украденными им пластинами для печатания американских долларов.
|20 декабря 1979
|Германия
|24 сентября 1979
|Дания
|27 января 1981
|Исландия
|20 ноября 1979
|Мексика
|20 декабря 1979
|Португалия
|15 июня 1979
|США
|21 декабря 1979
|Финляндия
|12 сентября 1979
|Франция
|17 октября 1979
|Швеция
|12 января 1980
|Япония