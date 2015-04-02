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Обитель зла: Возмездие
Отзывы о фильме «Обитель зла: Возмездие»
Resident Evil: Retribution
Обитель зла: Возмездие
2012 / США
Трейлер
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
оо, Родригес засветилась...наверно сказку придумают, типа, клон и все такое...
а начиналось то как все - подземная лаборатория Амбрелла, 2-3 разновидности мостров...а сейчас чего только не придумали...чем дальше в лес, тем глубже... нет, в данном случае продолжение явно не на пользу фильму...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Самая худшая из всех частей. От Андерсона не ожидал такого уг. В конце фильма мне даже самому смешно стало, что сижу смотрю какой-то деформированный бред. 0/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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nkp14108
2 апреля 2015, 12:51
Как стоять за спиной играющего в компьютерную игру: сюжет минимальный, да еще играющий лажает. Смотрел все части (и нравилось), но эта отбила охоту идти на следующую. Фильм 18+, но как всегда в РФ пускают всех. Иначе не соберут бабла.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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smileboу
2 апреля 2015, 12:51
ожидал большего. в фильме понравилась китаянка)
а так по набрали все из предыдущих частей. показали советские войска(Т-34 не хватало, зато была бензопила✊ ), из второй части хрень взяли которая по потолку бегала с длинным языком
короче для школьников...
фильм на 3 из 10...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Беее.. ✊
Комп игрушка, почему джойстики не выдавали?
P.S. Мишель насмешила: ее еще в первой части сожрали, а она сидит на кочельках в 5-ой и так деловито: "я вас не знаю", мол, ниче я не помню, какие зомби, меня?? да вы в бреду!
0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (evil812, 13/09/2012 - 15:02:18):
мы опять порадуемся голой Милке
порадуемся, что "в 45 баба - ягодка опять"? ✊
ps ну ладно, уговорили, скачаю потом голую милку в 3д ✊ ...она была такая секси в полосках ткани в 5м элементе ✊ , как давно это было, и какой я старый уже ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Продолжение киношной вселенной «Обители зла» своей пятой частью, под режиссёрским руководством основателя –
Пола В.С. Андерсона
, наконец-таки исправляет всю кучу ошибок и неудачных идей, накопившихся со 2 по 4 части, выводя франчайз на совершенно новый уровень и наконец-таки выдавая всё то, что и требуется от такого фильма. А шикарная
Милла Йовович
по-прежнему удачно уничтожает зомби и монстров, выдвая из себя крутую экшен-героиню, на которую безумно приятно смотреть.
«Обитель зла 5: Возмездие»
не только возвращает множество полюбившихся героев, а так же наконец-таки делает сильный крен от зомби-хоррора к фантастическому боевику, но и захватывает дух качественным зрелищем по полной программе!
Чужие
Пол Андерсон – один из самых выдающихся постановщиков экшена, сделавший несколько величайших кино-экранизаций компьютерных игр, после первой «Обители» оставил франшизу на какое-то время в чужих руках, и даже в прошлом четвёртом фильме, вернувшись в режиссёрское кресло, не смог грамотно вытащить действие, направившись куда-то не в ту степь сценарием. Теперь же в пятом фильме Андерсон проделал просто грандиозную работу над ошибками, исправив все недочёты и, самое главное, сохранив всё лучшее, что было в этой серии фильмов.
Пятая часть начинается с изящного, прокрученного назад пролога, показывающего чудеса современных 3D-технологий и то, с какой чувственностью и восхищением Пол снимает в главной роли свою супругу Миллу Йовович, по-прежнему шикарно смотрящуюся в экшен-амплуа. Но красочный пролог под прекрасную музыку нужен лишь для мостика с прошлой, далеко не самой лучшей, но крайне коммерчески успешной, частью. А далее начинается по-настоящему захватывающее действие, играющее на грани реальности и вымысла, со странными флешбэками-воспоминаниями, помогающими, как и в грандиозном первом фильме, лишь к концу свести все сцены в общую мощную картину событий.
Захватившие мир полчища зомби по-прежнему вырождают челевочество, плодя себе подобных, а то и ещё куда более страшных тварей, мутируют или эволюционируют дальше, а люди себя чувствуют, будто уже чужие на этой планете, но всё же борются за своё существование. Но «Обитель зла» в лучшую сторону сильно отличается от шаблонного многообразия зомби-фильмов, а потому даже с таким количеством продолжений всегда может преподнести нечто новое и удачное.
Пятый фильм раскланивается в оммажах практически всем частям франчайза. Концепция флэшбэков, возвращение долгожданного Лизуна, бугаи с топорами, зомби с щупальцами, суета с поиском девочки, (даже не столь напоминающая вторую «Обитель», сколько проходящаяся оммажем по шедевру «Чужие»), возвращение старых персонажей типа героини Мишель Родригес, и при всём этом «Возмездие» вводит свежих героев – наконец-то появляются игровые Ада Вонг и Леон Кеннеди, а так же разворачивает действие в игровой концепции, населяя сюжет уровнями и боссами.
Вот героиня отбивается от ковыляющих и бегающих зомби Токио, вот двое мутировавших гигантов разносят автомобили в Нью-Йорке, самое прекрасное сделано с русскими зомби – московские мертвецы настолько суровы, что оставив, согласно канонам примитивные инстинкты и одну потребность – в еде, умудряются бродить с бензопилами, расстреливать из винтовок, и даже водить мотоциклы и другие транспортные средства! Ради московских зомби и погони на Красной Площади от гигантского Лизуна, размерами с Кинг-Конга уже стоило затевать сей фильм и точно стоит его посмотреть!
Вернулись не только к монстрам, но и к теме Королев, вновь выставив злодейкой Красную Королеву с ре-кастингом роли, а Вескер неожиданно заиграл новыми сторонами своей личности, а Элис наконец-таки вернула себе спецспособности, дурацким образом утерянные в квадриквеле, став вновь шикарным оружием в воплощении боевой героини.
Экшен зашкаливает. Здесь и поединки, и перестрелки, бои между персонажами и отстрел различных чудовищ, взрывы и погони, всё на высшем уровне, а уж качество эффектов превосходит не шибко качественную графику прошлых частей. Если при всей гениальности самой первой картины графика Лизуна там всё же уже режет глаза в сравнении с современными графическими примерами, то пятый фильм гордо выступает на вершине технологий, преподнося натуральных и жутких монстров совершенно живыми и настоящими.
При большом обилии персонажей нельзя сказать, что фильм ими перегружен. Многим дают грамотно раскрыться и показать себя должным образом. Правда, не всем, но остальную часть можно просто списать к ряду приятных камео. Где персонажей подводят диалоги – спасает поведение и общее действие внутри сцен, постановка боевых сцен по-прежнему напоминает о том, кто же всё-таки снял величайший «Мортал Комбат», постави планку экранизации видеоигр на недостижимый высочайший уровень, постановка боёв которого по-прежнему напоминает о себе в его новых проектах. А некие упрёки во вторичности и повторах идут бок о бок с восхищениями оригинальным и классным задумкам.
«Обитель зла» наконец-таки вышла из ниши зомби-хоррора, став фантастическим крутым боевиком с монстрами и мутантами, коим и должна была быть. До всяческих гигантских пауков из игры и монструозной формы Вескера дело, к сожалению, пока не дошло, но впереди ещё как минимум шестая часть. А в пятой уже хватает многих удачных изменений и ярких достоинств в этом направлении от огромного Лизуна до крылатых тварей под финал, так что в новом фильме ещё будет куда разгуляться, хотя и пятую часть можно смело считать идеальной экранизацией компьютерной игры и одним из лучших фантастических боевиков последнего десятилетия.
Благодаря трогательным семейным флэшбэкам Андерсон ввёл в фильм душу, которая наблюдалась максимум у третьего фильма и довольно поверхностно. Здесь эмоции вышли на передний план, не обгоняя при этом и обилие кровавых боёв и перестрелок, держащихся в идеальном балансе. Однако эта семейная душевность добавила фильму необходимы саспенс и переживание, как и возвращённые с того света весьма удачным образом персонажи, за которых теперь можно волноваться и переживать по-новой.
Крайне оригинальным образом прописан в фильме и масштаб действия, переходы от воспоминаний к реальности, а в плане ландшафтов от Токио до Москвы. Если первая часть брала оригинальностью своего замкнутого пространства, то пятая выступает антиподом, но с таким грандиозным размахом, что выглядит наконец-таки не менее шедевральной, чем первый фильм. «Возмездие» стало не просто «лучшей частью, после первой», а именно что сравнялось с оригиналом, благодаря обилию, как сходств, так и различий. Тема замкнутого пространства и масштаба действий обыграна здесь сбалансированным контрастом, а интересные задумки и их грандиозное воплощение позволяют считать сценарий «Возмездия» действительно шикарным!
Гордится фильм может и рейтингом R, благодаря которому мы имеем не второсортную фантастику в цензурной обертке для детского сада, а действительно хоррор-боевик с обилием кровавых перестрелок, брутальной жестокости, переломанных конечностей, и даже с мельком обнажённой Миллой Йовович. Бу-эффекты, жуткие твари и удачный грим на зомби выполняют на ура ту часть фильма, которая берётся быть ужастиком, ну а нескончаемые перестрелки, драки и трюки превращают действие в прекрасный фантастический экшен.
Фильм по компьютерной игре выстроен действительно в игровой манере, даже в операторской работе это напоминает вставки-видеоролики посреди игрового непосредственно геймплея. Того и ждёшь, когда покружив вокруг героев вид отойдёт за спину, а в руках окажется джойстик, чтобы начать прохождение нового уровня. Уровни, правда, проходятся здесь без зрительского участия, на то оно и кино. Пока ещё не интерактивное, но захватывающее, зрелищное и возвышающаяся над предыдущими сиквелами «Обители зла» на небывалую высоту!
10/10
2 апреля 2015, 12:51
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а начиналось то как все - подземная лаборатория Амбрелла, 2-3 разновидности мостров...а сейчас чего только не придумали...чем дальше в лес, тем глубже... нет, в данном случае продолжение явно не на пользу фильму...
а так по набрали все из предыдущих частей. показали советские войска(Т-34 не хватало, зато была бензопила✊ ), из второй части хрень взяли которая по потолку бегала с длинным языком
короче для школьников...
фильм на 3 из 10...
Комп игрушка, почему джойстики не выдавали?
P.S. Мишель насмешила: ее еще в первой части сожрали, а она сидит на кочельках в 5-ой и так деловито: "я вас не знаю", мол, ниче я не помню, какие зомби, меня?? да вы в бреду!
0/10
порадуемся, что "в 45 баба - ягодка опять"? ✊
ps ну ладно, уговорили, скачаю потом голую милку в 3д ✊ ...она была такая секси в полосках ткани в 5м элементе ✊ , как давно это было, и какой я старый уже ✊ ✊
Чужие
Пол Андерсон – один из самых выдающихся постановщиков экшена, сделавший несколько величайших кино-экранизаций компьютерных игр, после первой «Обители» оставил франшизу на какое-то время в чужих руках, и даже в прошлом четвёртом фильме, вернувшись в режиссёрское кресло, не смог грамотно вытащить действие, направившись куда-то не в ту степь сценарием. Теперь же в пятом фильме Андерсон проделал просто грандиозную работу над ошибками, исправив все недочёты и, самое главное, сохранив всё лучшее, что было в этой серии фильмов.
Пятая часть начинается с изящного, прокрученного назад пролога, показывающего чудеса современных 3D-технологий и то, с какой чувственностью и восхищением Пол снимает в главной роли свою супругу Миллу Йовович, по-прежнему шикарно смотрящуюся в экшен-амплуа. Но красочный пролог под прекрасную музыку нужен лишь для мостика с прошлой, далеко не самой лучшей, но крайне коммерчески успешной, частью. А далее начинается по-настоящему захватывающее действие, играющее на грани реальности и вымысла, со странными флешбэками-воспоминаниями, помогающими, как и в грандиозном первом фильме, лишь к концу свести все сцены в общую мощную картину событий.
Захватившие мир полчища зомби по-прежнему вырождают челевочество, плодя себе подобных, а то и ещё куда более страшных тварей, мутируют или эволюционируют дальше, а люди себя чувствуют, будто уже чужие на этой планете, но всё же борются за своё существование. Но «Обитель зла» в лучшую сторону сильно отличается от шаблонного многообразия зомби-фильмов, а потому даже с таким количеством продолжений всегда может преподнести нечто новое и удачное.
Пятый фильм раскланивается в оммажах практически всем частям франчайза. Концепция флэшбэков, возвращение долгожданного Лизуна, бугаи с топорами, зомби с щупальцами, суета с поиском девочки, (даже не столь напоминающая вторую «Обитель», сколько проходящаяся оммажем по шедевру «Чужие»), возвращение старых персонажей типа героини Мишель Родригес, и при всём этом «Возмездие» вводит свежих героев – наконец-то появляются игровые Ада Вонг и Леон Кеннеди, а так же разворачивает действие в игровой концепции, населяя сюжет уровнями и боссами.
Вот героиня отбивается от ковыляющих и бегающих зомби Токио, вот двое мутировавших гигантов разносят автомобили в Нью-Йорке, самое прекрасное сделано с русскими зомби – московские мертвецы настолько суровы, что оставив, согласно канонам примитивные инстинкты и одну потребность – в еде, умудряются бродить с бензопилами, расстреливать из винтовок, и даже водить мотоциклы и другие транспортные средства! Ради московских зомби и погони на Красной Площади от гигантского Лизуна, размерами с Кинг-Конга уже стоило затевать сей фильм и точно стоит его посмотреть!
Вернулись не только к монстрам, но и к теме Королев, вновь выставив злодейкой Красную Королеву с ре-кастингом роли, а Вескер неожиданно заиграл новыми сторонами своей личности, а Элис наконец-таки вернула себе спецспособности, дурацким образом утерянные в квадриквеле, став вновь шикарным оружием в воплощении боевой героини.
Экшен зашкаливает. Здесь и поединки, и перестрелки, бои между персонажами и отстрел различных чудовищ, взрывы и погони, всё на высшем уровне, а уж качество эффектов превосходит не шибко качественную графику прошлых частей. Если при всей гениальности самой первой картины графика Лизуна там всё же уже режет глаза в сравнении с современными графическими примерами, то пятый фильм гордо выступает на вершине технологий, преподнося натуральных и жутких монстров совершенно живыми и настоящими.
При большом обилии персонажей нельзя сказать, что фильм ими перегружен. Многим дают грамотно раскрыться и показать себя должным образом. Правда, не всем, но остальную часть можно просто списать к ряду приятных камео. Где персонажей подводят диалоги – спасает поведение и общее действие внутри сцен, постановка боевых сцен по-прежнему напоминает о том, кто же всё-таки снял величайший «Мортал Комбат», постави планку экранизации видеоигр на недостижимый высочайший уровень, постановка боёв которого по-прежнему напоминает о себе в его новых проектах. А некие упрёки во вторичности и повторах идут бок о бок с восхищениями оригинальным и классным задумкам.
«Обитель зла» наконец-таки вышла из ниши зомби-хоррора, став фантастическим крутым боевиком с монстрами и мутантами, коим и должна была быть. До всяческих гигантских пауков из игры и монструозной формы Вескера дело, к сожалению, пока не дошло, но впереди ещё как минимум шестая часть. А в пятой уже хватает многих удачных изменений и ярких достоинств в этом направлении от огромного Лизуна до крылатых тварей под финал, так что в новом фильме ещё будет куда разгуляться, хотя и пятую часть можно смело считать идеальной экранизацией компьютерной игры и одним из лучших фантастических боевиков последнего десятилетия.
Благодаря трогательным семейным флэшбэкам Андерсон ввёл в фильм душу, которая наблюдалась максимум у третьего фильма и довольно поверхностно. Здесь эмоции вышли на передний план, не обгоняя при этом и обилие кровавых боёв и перестрелок, держащихся в идеальном балансе. Однако эта семейная душевность добавила фильму необходимы саспенс и переживание, как и возвращённые с того света весьма удачным образом персонажи, за которых теперь можно волноваться и переживать по-новой.
Крайне оригинальным образом прописан в фильме и масштаб действия, переходы от воспоминаний к реальности, а в плане ландшафтов от Токио до Москвы. Если первая часть брала оригинальностью своего замкнутого пространства, то пятая выступает антиподом, но с таким грандиозным размахом, что выглядит наконец-таки не менее шедевральной, чем первый фильм. «Возмездие» стало не просто «лучшей частью, после первой», а именно что сравнялось с оригиналом, благодаря обилию, как сходств, так и различий. Тема замкнутого пространства и масштаба действий обыграна здесь сбалансированным контрастом, а интересные задумки и их грандиозное воплощение позволяют считать сценарий «Возмездия» действительно шикарным!
Гордится фильм может и рейтингом R, благодаря которому мы имеем не второсортную фантастику в цензурной обертке для детского сада, а действительно хоррор-боевик с обилием кровавых перестрелок, брутальной жестокости, переломанных конечностей, и даже с мельком обнажённой Миллой Йовович. Бу-эффекты, жуткие твари и удачный грим на зомби выполняют на ура ту часть фильма, которая берётся быть ужастиком, ну а нескончаемые перестрелки, драки и трюки превращают действие в прекрасный фантастический экшен.
Фильм по компьютерной игре выстроен действительно в игровой манере, даже в операторской работе это напоминает вставки-видеоролики посреди игрового непосредственно геймплея. Того и ждёшь, когда покружив вокруг героев вид отойдёт за спину, а в руках окажется джойстик, чтобы начать прохождение нового уровня. Уровни, правда, проходятся здесь без зрительского участия, на то оно и кино. Пока ещё не интерактивное, но захватывающее, зрелищное и возвышающаяся над предыдущими сиквелами «Обители зла» на небывалую высоту!
10/10
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