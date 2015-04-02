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Бой с тенью 3: Последний раунд
Отзывы о фильме «Бой с тенью 3: Последний раунд»
Бой с тенью 3: Последний раунд
2011 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Трейлер норм! самое главное чтобы сюжет был нормальный! Как обычно бывает, чем больше серий тем тупее фильм!✊ . Вторая часть уже была высосана из пальца.
2 апреля 2015, 12:51
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Maxs
2 апреля 2015, 12:51
Трейлер очень классный, мне понравился, и я обязательно пойду в кинотеатр его посмотрю фильм. Я долго ждал этой премьеры и вот дождался. Надеюсь, что фильм будет не хуже предыдущих частей, и получу от него такие же эмоции как при просмотре предыдущих частей.
2 апреля 2015, 12:51
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Mastodon
2 апреля 2015, 12:51
Я не знаю, почему большинство народа так усердно хает этот фильм. Ну как, знаю конечно) Нечасто русский кинематограф выпустит что-то способное удивить) Но в том то все и дело, что Бой с Тенью 3 как удивляет! Это не шедевр - не стоит ждать от него того, чего он не способен дать, но это очень хорошое кино, с отличной игрой актеров и крутыми спецэффектами. Вобщем, если вы до сих пор думали, идти или нет - идите)
2 апреля 2015, 12:51
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ladymari
2 апреля 2015, 12:51
Очень ждала выхода третьей части, так как в первые две была просто влюблена. Вчера посмотрела "Бой с тенью - 3" в кинотеатре. Скажу честно, это один из моих любимых фильмов. Сюжет как всегда завораживает, а Артем Колчин - просто душка! Оказывается, наш кинематограф еще способен снимать нормальные фильмы. :)
2 апреля 2015, 12:51
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silverbee
2 апреля 2015, 12:51
После выхода трейлера решил сходить на премьеру «Последнего раунда», так как первые две части трилогии произвели хорошее впечатление. Не пожалел - финал оправдал мои ожидания. Масштабная постановка, захватывающий нетривиальный сюжет, множество спецэффектов, сложные трюки – словом, довольно качественный экшн. Смотрел на одном дыхании. Достойное завершение трилогии.
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то вышла долгожданная третья часть Бой с тенью! Что удивительно она
совершенно не хуже чем все остальные части! Потрясающая играа любимых
актеров, гениальный сюжет! Я обожаю этот фильм. всем советую посмотреть, не
пожалеете, фильм более чем достойный!! А особенно впечатляет то, что будет
не только 2D, но и 3D формат!
2 апреля 2015, 12:51
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Kravac
2 апреля 2015, 12:51
Если честно, выхода третьей части ждал после того, как досмотрел вторую, только создатели данного фильма немного затянули со съемкой третьей части. Но это не важно, ведь ожидания оправдали себя на все 100%. Впечатления после просмотра остались на высоте, и сознаюсь, что эта часть мне понравилась еще больше, чем предыдущая. Качество, сюжет, все супер, одним словом - режиссер молодец. Браво! Неприменимо куплю и диск, чтобы просмотреть еще на домашней плазме, да не один раз!✊
2 апреля 2015, 12:51
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nadinglad
2 апреля 2015, 12:51
Не хуже первых двух частей так это точно! Сюжет захватывает, режиссер пытался проявить оригинальность и вставил стильные моменты, типа "Форест Гамп". Думаю, у него все вышло на твердую пятерочку. Российский кинематограф растет в моих глазах благодаря таким картинам!
2 апреля 2015, 12:51
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juhok
2 апреля 2015, 12:51
Вопреки мнению, что последующая часть любой франшизы получается хуже предыдущей, фильм "Бой с тенью 3" очень порадовал. Сидоров отошел от стиля "бандитских 90-х" и снял настоящее пиршество для глаз: азиатская экзотика, водопады и змеи, кенгуру в боксерских перчатках и, конечно, гвоздь программы - великолепные бои без правил. Думается, что это еще не финал, ведь в конце фильма Вагит снова позвонит Артему...
2 апреля 2015, 12:51
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Стуся
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется что Бой с тенью 3 интересней чем две первых части,мне очень понравился тем что здесь больше интересных моментов. Я думаю что все как и я ожидали появление этого фильма и герои остались те же самые, а не поменяли на других.Осень фонтастический получился трилер.
2 апреля 2015, 12:51
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Алтис
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, великолепные актеры, превосходный сюжет, очень понравился финал. Но кажется, что пора заканчивать сагу о боксере - чемпионе, жаль конечно, но по-моему все что могли уже показали, иначе может произойти как с различными голливудскими сиквеллами - чем дальше, тем хуже. Мне кажется хороший финал 3-х серийной истории!
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Comon, 18/11/2011 - 00:21:32):
А что, отличный боевичек, наш к тому же что удивительно при таком-то качестве. Научились снимать, просекли фишку, или кто-то их научил - неважно, главное результат - лучший фильмец из этой ваабще-то и самой по себе неплохой серии. Да и вообще, один из наших лучших боевиков, во как. Хотя тема беспроигрышная вопщем-то, так навскидку и не вспомнить ни одного неудачного фильма про бокс - вызывает тема сочувствие понимание и восхищение любого зрителя, хотя вот при этом сам по себе бокс люди смотрят мало. В фильме как-то всё понравилось, всё и все на своих местах, практически не переигрывают, мало нереальщины, понты скромные - вопщем процент минусов оч.невысок для такого рода фильмов
Полностью согласен! Наши вроде научились снимать кино, не аватар, но достаточно на высоком уровне.Есть конечно косечки в спецэфектах( Где вертолет падает в море, ну совсем дешево смотрелось)А остально очень круто, стрельба, взрывы, погони молодцы.
Сюжет фильма очень напомнил" Рокки" "Рембо" Видно что что-то слизано от туда!✊
Но не смотря на все это фильм нормальный. Всем советую идти✊ ✊
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Особо похвалил бы я в «Бое с тенью 3» задумку режиссера на счет того, чтобы перенести место действия из России в Таиланд. Страна, в принципе не важна, но я так себе с раннего детства всегда и представлял действия настоящего боевика. За это ставлю фильму 5 с плюсом.
2 апреля 2015, 12:51
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shoffe
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, предыдушие части не смотрел, но тут есть все: машины, погони, китаянки, драки, избиение китайцев.Рекомендую к просмотру на досуге.
2 апреля 2015, 12:51
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совершенно не хуже чем все остальные части! Потрясающая играа любимых
актеров, гениальный сюжет! Я обожаю этот фильм. всем советую посмотреть, не
пожалеете, фильм более чем достойный!! А особенно впечатляет то, что будет
не только 2D, но и 3D формат!
Полностью согласен! Наши вроде научились снимать кино, не аватар, но достаточно на высоком уровне.Есть конечно косечки в спецэфектах( Где вертолет падает в море, ну совсем дешево смотрелось)А остально очень круто, стрельба, взрывы, погони молодцы.
Сюжет фильма очень напомнил" Рокки" "Рембо" Видно что что-то слизано от туда!✊
Но не смотря на все это фильм нормальный. Всем советую идти✊ ✊
8/10
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