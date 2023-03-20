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Киноафиша Новости Дэйзи Эдгар-Джонс исполнит главную роль в сиквеле «Смерча»

Дэйзи Эдгар-Джонс исполнит главную роль в сиквеле «Смерча»

20 марта 2023 12:59
Дэйзи Эдгар-Джонс исполнит главную роль в сиквеле «Смерча»

Актриса сыграет охотницу за ураганами.

В актерском составе сиквела «Смерча» произошло первое пополнение. Согласно Deadline, к масштабному блокбастеру присоединилась Дэйзи Эдгар-Джонс, известная по сериалу «Нормальные люди», а также триллеру «Свежатинка» и детективной драме «Там, где раки поют».

Оригинальный фильм-катастрофа 1996 года повествует о метеорологах в исполнении Хелен Хант и Билла Пэкстона, вступивших в противостояние с разрушительным торнадо. Изначально главной героиней сиквела должна была стать повзрослевшая дочь главных героев оригинала, но создатели от этой идеи в итоге отказались. Предстоящая картина не будет прямым продолжением, так что возвращения знакомых героев ждать не стоит. Эдгар-Джонс сыграет бывшую охотницу за ураганами, которая едва пережила встречу с малоизученным природным явлением, после чего перешла на офисную работу. Некие причины вынудят ее взяться за старое.

Режиссером выступит Ли Айзек Чун («Минари»). Сценарий написал автор «Выжившего» Марк Л. Смит. Продюсированием занимаются Стивен Спилберг через свой производственный баннер Amblin Entertainment и Фрэнк Маршалл через Kennedy/Marshall Company. Часть финансирования возьмет на себя Warner Bros., а прокатом займется студия Universal Pictures.

Вторая часть получила название «Смерчи». Съемки начнутся в ближайшие месяцы. Премьера намечена на 19 июля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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