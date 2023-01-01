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Киноафиша Фильмы Смерч Смерч, 1996: актеры и роли
Twister Смерч 1996 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Смерч, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт Ян Де Бонт Jan de Bont
В ролях
Хелен Хант Хелен Хант Helen Hunt Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Джейми Герц Jami Gertz Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Кэри Элвес Кэри Элвес Cary Elwes Энтони Рэпп Энтони Рэпп Anthony Rapp
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