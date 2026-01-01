Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Подозрительные лица Награды и номинации фильма Подозрительные лица

Награды и номинации фильма Подозрительные лица 1995

Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
