Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Подозрительные лица Подозрительные лица
Киноафиша Фильмы Подозрительные лица Подозрительные лица, 1995: актеры и роли
The Usual Suspects Подозрительные лица 1995 / Германия / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Подозрительные лица, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Стивен Болдуин Стивен Болдуин Stephen Baldwin Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Кевин Поллак Кевин Поллак Kevin Pollak
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши