Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Крадущийся тигр, затаившийся дракон Награды и номинации фильма Крадущийся тигр, затаившийся дракон

Награды и номинации фильма Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший бой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Breakthrough Female Performance
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2000 Кинофестиваль в Торонто 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
В кадре ни снежинки, но тепло в душе: этот фильм я включаю всегда, если встречаю Новый год в одиночестве – моя прививка от хандры
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше