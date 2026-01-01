Оповещения от Киноафиши
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Награды и номинации фильма Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Награды и номинации фильма Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2000
Оскар 2001
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший бой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2000
Приз зрительских симпатий
Победитель
