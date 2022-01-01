Привлекательная и, безусловно, эффектная тема самурайской культуры не могла не возникнуть в кинематографе Страны восходящего солнца.

Пять лучших фильмов про самураев

Классик японского кино Ясудзиро Одзу дебютировал немой драмой о прославленных воинах – «Меч покаяния». С этой тематикой работал великий Акира Куросава, еще один классик – Кэндзи Мидзогути – тоже не обошел ее стороной. Самурайская своеобразная и достаточно экзотическая романтика просочилась и в западное кино – и получается хорошо. С одним условием: режиссер не поверхностно знаком с темой.

Знаменитый меч Бидзёмару

Смутное время в Японии – Бакумацу, финал эпохи Эдо. Идет гражданская война. Самурай Онода Кадзаэмон поручает своему воспитаннику, кузнецу Киёне Сакураи, выковать для него меч. Тот старательно изготавливает оружие по заказу, но клинок оказывается неудачным и ломается в самый ответственный момент.

Его враг Найто хочет жениться на дочери Оноды Сасаэ, но, получив отказ, убивает его. Девушка клянется отомстить за гибель отца...

Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку

1701 год. Князья Асано и Кира враждуют. И первый нападает на второго прямо в коридоре дворца сёгуна Окуно. Убийство не удалось, противник всего лишь ранен, но обнажившему меч в этом месте приказано отправляться в отставку в его замок Тамура и там завершить свою жизнь с помощью сэппуку. Владения и имущество опального князя конфискованы, воины уволены. 47 человек разом утрачивают свое положение, превратившись в бродячих ронинов. Но они намерены заставить Киру заплатить за смерть их сюзерена...

Като Дайскэ, сыгравший здесь Кадзуэмона, снимался в «Семи самураях» Акиры Куросавы.

13 убийц

Япония, 1844 год. Власть в стране узурпирована жестоким и честолюбивым братом сёгуна по имени Нарицугу. Он буквально расшатывает устои и даже угрожает сёгунату, готовый ради личных амбиций ввергнуть страну в разорение. Положение хочет спасти господин Дои, служащий у правителя советником. У него есть воин, какому можно доверять, – самурай Синдзаэмон Симада. Ему и поручено устранить зарвавшегося тирана. Он собирает группу из надежных и умелых 12 вояк и готовит план покушения…

Убийцы планируют атаку на Мацудайру Нарицугу во время его поездки в Эдо (старое название Токио). В эпоху Эдо правители Японии должны были путешествовать туда в обязательном порядке. Это называлось Санкин-котай, служебное путешествие – так они свидетельствовали свое почтение верховному властителю, а тот контролировал их.

Пес-призрак: путь самурая

Киллер по кличке Призрачный пес вовсе не японец, но он живет по самурайскому кодексу бусидо, много тренируется, читает «Сокрытое в листве» («Хагакурэ», сборник мудрых высказываний самурая, жившего в XVIII столетии и посвятившего всю жизнь служению своему князю). У Пса своя история – 8 лет назад его чуть не убили во время очередных бандитских разборок. Его спас случайно оказавшийся поблизости парень из итальянской мафии – Луи. И спасенный объявил себя верным вассалом спасителя…

Шутка Джима Джармуша: здесь, как и в «Мертвеце», появляется Никто в исполнении Генри Фармера. И произносит ту же фразу: «Глупый долбаный белый человек!»

Последний самурай

Капитан кавалерии и участник войн с краснокожими Олгрен вышел в отставку и ради заработка рекламирует огнестрельное оружие фирмы «Винчестер». Его боевой товарищ Зеб устраивает его встречу с японской делегации. Ее глава, министр Омура, предлагает отставному вояке работу: он должен обучать солдат армии императора. Олгрен нуждается в деньгах и принимает предложение. Но, едва начав возиться с неотесанными новобранцами из крестьян, он получает приказ остановить самурая-мятежника, выступающего против властей…