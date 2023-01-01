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Крадущийся тигр, затаившийся дракон
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Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
2000 / США / Тайвань / Гонконг / Китай
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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