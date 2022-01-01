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Крадущийся тигр, затаившийся дракон Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Киноафиша Фильмы Крадущийся тигр, затаившийся дракон Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000: актеры и роли
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2000 / США / Тайвань / Гонконг / Китай
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Крадущийся тигр, затаившийся дракон, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли Энг Ли Ang Lee
В ролях
Чоу Юнь-Фат Чоу Юнь-Фат Chow Yun-Fat Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Чжан Цзыи Чжан Цзыи Ziyi Zhang Чжан Чжэнь Zhang Zhen Лун Сихун Ли Фацзэн Fazeng Li
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