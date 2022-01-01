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Крис Маркетт
Крис Маркетт
Chris Marquette
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Крис Маркетт
Chris Marquette
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Дата рождения
13 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Криса Маркетта
Родился 3 октября 1984 года. Стюарт, Флорида, США.
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Фильмография Криса Маркетта
Хуже, чем ложь
драма, триллер
2016, США
5.0
Слендер
ужасы
2015, США
5.0
Загнанные лошади
драма, детектив, триллер, криминал
2014, США
6.0
Перекрестный огонь
криминал, драма, боевик, детектив, триллер
2014, США
5.0
Обряд
драма, триллер, ужасы
2011, США
7.0
Двойной агент
драма, криминал, триллер
2011, США
6.0
Жизнь в военное время
комедия, драма
2009, США
4.0
Фанаты
комедия, драма, приключения
2008, США
6.0
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