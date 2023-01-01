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7 дней и ночей с Мэрилин 7 дней и ночей с Мэрилин
Киноафиша Фильмы 7 дней и ночей с Мэрилин Награды и номинации фильма 7 дней и ночей с Мэрилин
My Week with Marilyn 7 дней и ночей с Мэрилин 2011 / Великобритания
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма 7 дней и ночей с Мэрилин

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Номинант
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