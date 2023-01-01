Мой кровавый Валентин, 1981

Много лет назад в День Всех Влюбленных случилась катастрофа, и погибло пять человек. Единственный мужчина, который остался в живых после несчастья, был признан невменяемым и заключен в психиатрическую лечебницу.

Его имя было Гарри Уорден, и он один знал тайну смерти невинных людей. В первую годовщину трагедии он вернулся в город, чтобы безжалостно покарать виновных…

Эти ужасные события произошли девятнадцать лет назад, и теперь о них уже никто не помнит. Беспечные молодые люди готовятся справлять очередной День Святого Валентина.

Но в этом году их ждет «сюрприз»: романтическое торжество украсят водопады крови и вопли истязаемых жертв! В этот раз в город на праздник пришла смерть, и пощады не будет никому!