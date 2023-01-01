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Мой кровавый Валентин Мой кровавый Валентин
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My Bloody Valentine

Мой кровавый Валентин, 1981

1981 / Канада
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Много лет назад в День Всех Влюбленных случилась катастрофа, и погибло пять человек. Единственный мужчина, который остался в живых после несчастья, был признан невменяемым и заключен в психиатрическую лечебницу.

Его имя было Гарри Уорден, и он один знал тайну смерти невинных людей. В первую годовщину трагедии он вернулся в город, чтобы безжалостно покарать виновных…

Эти ужасные события произошли девятнадцать лет назад, и теперь о них уже никто не помнит. Беспечные молодые люди готовятся справлять очередной День Святого Валентина.

Но в этом году их ждет «сюрприз»: романтическое торжество украсят водопады крови и вопли истязаемых жертв! В этот раз в город на праздник пришла смерть, и пощады не будет никому!

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1981
Премьера в мире 11 февраля 1981
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 2 300 000 CAD
Режиссер
Джордж Михалка
В ролях
Полл Келлман
Лори Холльер
Нил Эффлек
Кит Найт
Элф Хамфриз
Все актеры и съемочная группа
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6.3
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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Постер фильма Мой кровавый Валентин 3 постера
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