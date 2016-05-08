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Фильмография
Ник Лашэвэй
Nick Lashaway
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Персоны
Ник Лашэвэй
Ник Лашэвэй
Nick Lashaway
Дата рождения
24 марта 1988
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 мая 2016
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Девочки
(2012)
6.9
Последняя песня
(2010)
6.8
Сорокалетний девственник
(2005)
Фильмография Ник Лашэвэй
7.5
Девочки
драма, мелодрама
2012, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.2
Маленький убийца
Little Murder
триллер, драма, криминал
2011, США
6.9
Последняя песня
The Last Song
драма
2010, США
Смотреть трейлер
6.1
Забери мою душу
My Soul to Take
ужасы, триллер
2010, США
Смотреть трейлер
6.8
Сорокалетний девственник
The 40 Year-Old Virgin
комедия, мелодрама
2005, США
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