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Мика Бурем
Мика Бурем
Mika Boorem
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Мика Бурем
Mika Boorem
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Дата рождения
18 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Мика Бурем
Родилась 18 августа 1987 года. Тусон, Аризона, США.
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Фильмография Мика Бурем
Девственный Александр
комедия
2011, США
4.0
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
драма, мелодрама
2004, США
7.0
Каролина
мелодрама
2003, США / Германия
5.0
Голубая волна
драма, спорт, мелодрама
2002, США / Германия
7.0
И пришел паук
триллер, криминал
2001, США / Германия / Канада
7.0
Сердца в Атлантиде
мистика, драма
2001, США / Австралия
6.0
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.0
Джек Фрост
драма, семейный, сказка, комедия
1998, США
4.0
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